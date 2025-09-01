El italiano que asusta a la España de Scariolo

La nómina de estrellas que han pasado por el Baskonia resultaría inacabable. Brillan sobre todo Luis Scola, Fabricio Oberto, Fernando San Emeterio, Dejan Tomasevic, Arvydas Macijauskas, el exazulgrana Pete Mickeal, Andrés Nocioni, Tiago Splitter, Marcelinho Huertas, Joe Arlauckas, Shane Larkin, Velimir Perasovic, Mike James, José Calderón o el fichaje barcelonista Tornike Shengelia.

En esa continua ida y vuelta de jugadores de la mano del presidente y exjugador Josean Querejeta también han destacado dos jugadores italianos. Dusko Ivanovic sacó un gran rendimiento de Achille Polonara después de varios meses flojos con el citado Perasovic, mientras que Simone Fontecchio fue azulgrana en la temporada 2021-22 antes de marcharse a la NBA.

El actual jugador de Miami Heat (antes jugó en Utah Jazz y en Detroit Pistons) es un alero que domina el baloncesto como la palma de la mano. Con 2,01 metros de altura, una notable envergadura y muy buenas condiciones físicas, el de Pescara viene de romper moldes contra Georgia y amenaza este martes a España.

La 'azzurra' se impuso con suficiencia a Bosnia y Herzegovina por 79-96 con 39 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y +41 de valoración. Sus porcentajes fueron extraordinarios, con 6/10 en lanzamientos de dos, 7/10 en triples y 6/7 en tiros libres. Tres victorias en tres partidos llevan.

Nicolo melli y Alesandro Pajola, con Fontecchio / EFE

-A cuatro puntos del récord del torneo (los 43 del finlandés Lauri Markkannen) contra Gran Bretaña, Fontecchio superó los 36 que anotó Andrea Bargnani en 2011 y los 33 tantos del mítico Antonello Riva en 1989 (también firmó 21 en 1987) y de Danilo Gallinari en 2015.

El alero italiano es un jugador de rachas que se siente muy cómodo e incluso se crece cuando empiezan a entrarle los tiros, a imagen y semejanza de lo que sucede con una de las figuras españolas, el azulgrana Darío Brizuela. ¿Quién lo defenderá este martes? En principio, podría ser tarea de Juancho Hernangómez.

Fontecchio no es ni mucho menos el único jugador con pasado en la Liga Endesa en la selección que dirige Gianmarco Pozzecco, un base extraordinario en la última década del siglo pasado y la primera del actual. Por cierto, que jugó unos meses en 2005 en el CAI Zaragoza de la LEB Oro (ahora Primera FEB).

El estadounidense nacionalizado Darius Thompson es uno de los fichajes 'taronja' y jugó también en el Buesa Arena (2022-23), el canterano madridista Matteo Spagnolo ha fichado por el Baskonia, Marco Spissu jugará por segunda temporada en Zaragoza, el italosenegalés Mouhamet Diouf jugó en el Breogán (2023-24) y el Madrid acaba de fichar a Gabriele Procida.