Italia sí supera a Georgia con un Shengelia ‘desaparecido’

Italia consiguió su primera victoria en el EuroBasket 2025 ante Georgia por 78-62, en un partido para olvidar del nuevo jugador azulgrana, Tornike Shengelia, que volvía a ser titular por segundo encuentro consecutivo.

Si ante España tuvo una actuación lucida, ayudando a los suyos a sumar su primera victoria en el torneo, esta vez el ala-pívot fue una autentica rémora para los suyos, en un partido donde no vio, literalmente, el aro.

El georgiano jugó un total de 21 minutos, con unos porcentajes impropios de su calidad. Falló sus cinco tiros de campo y los tres triples que intentó, acumulando tres rebotes y donde estuvo más cooperativo con sus compañeros, con cinco asistencias. Acabó con además con dos pérdidas. El más destacado por los georgianos fue Bitadze, con 22 puntos, aunque esta vez no logró el apoyo del capitán.

Sin la aportación del jugador del Barça, Italia lo tuvo bastante más fácil / FIBA

Con tantas ventajas de uno de los lideres del equipo, Italia esperó su momento en el tercer cuarto, cuando un parcial de 16-0 acabó doblegando el esfuerzo de Georgia de mantenerse en el partido, que pasó de dominar de tres puntos a irse a un resultado desfavorable de 66-47.

Niang, estrella italiana

El que sí mostró todas las virtudes de su juego fue Saliou Niang demostró su capacidad para estar a la altura del momento, y el joven de 21 años remontó el partido con su energía en ambos lados. Lideró a los italianos con 15 puntos, incluyendo dos triples y algunos momentos de gran potencial.

El joven italiano de 21 años, Niang, fue un autentico malsueño para Georgia / FIBA

Niang, quien anotó 11 puntos en el partido inaugural, también capturó un rebote. Se convirtió en el primer jugador italiano menor de 22 años en anotar más de 10 puntos en varios partidos del EuroBasket desde Alessandro Gentile en 2013.

Italia solo perdió tres balones en la segunda mitad. Georgia convirtió solo 11 de 19 tiros libres, con un 58% de acierto, e Italia limitó a Georgia a solo un 14% en triples (3/21), su porcentaje más bajo en un partido del EuroBasket.