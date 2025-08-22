Isaiah Wong en su presentación como jugador del CB Gran Canaria: "En defensa puedo parar a cualquier jugador de la ACB"

Isaiah Wong fue presentado este mediodía en la sala de prensa de Toyota Canarias, en un acto en el que estuvo acompañado por Jorge Luzardo, director comercial y de marketing del conocido patrocinador claretiano y por Willy Villar, director deportivo del Dreamland Gran Canaria.

El nuevo escolta de los isleños era presentado por el responsable de la parcela deportiva claretiana como "un fichaje que nos ilusiona mucho, más allá de sus altas condiciones como jugador, con 24 años ya ha jugado en las dos mejores competiciones de clubes que hay en el mundo, la NBA y la Euroliga, pero también por el tipo de persona que es, todas las referencias que nos han transmitido sobre su ética y su forma de trabajar, pienso que puede encajar muy bien en el club, no va a ser un americano al uso y va a encajar muy bien".

"Más allá de sus cualidades ofensivas, aporta muchísimo en defensa y eso es una rara avis en jugadores de esta calidad", resaltó Villar.

El propio Wong relató como fue el proceso de gestación de su fichaje por el Granca: "Fue una conversación bastante sencilla, mi agente salió de la nada con ese interés que tenía el equipo y me pareció una buena oportunidad para mi y para mi carrera, una buena opción y estoy deseando poder demostrarlo con mi juego con el equipo".

En cuanto al peaje necesario para adaptarse al baloncesto FIBA y la importancia en ese sentido de su paso el curso pasado por el Zalgiris, el jugador expresó que "aunque fueron pocos meses, tengo la sensación de que el entrenador se preocupó mucho en enseñarme como era el baloncesto europeo, los sistemas y estoy deseando poder demostrar lo que he aprendido durante esos meses ahora en el Gran Canaria".

El propio jugador se definió como "pasional, me gusta jugar con mucho esfuerzo, en ataque soy capaz de anotar por mi mismo y también de crear para mis compañeros, además de ser fuerte en defensa". "Cuando entro en ebullición es complicado pararme, así que estoy deseando que lo puedan ver en la Isla", apostilló.

De su primera toma de contacto con su nuevo entrenador, Jaka Lakovic, declaró que "han sido unos días maravillosos tanto a nivel de entrenamientos con el resto de compañeros, como por mi vida fuera, en la Isla, el buen clima que hace, llegas a entrenar con buenas sensaciones, y todo eso unido, cuando uno está bien, te permite mostrar confianza y tu verdadero estilo de juego".

Dupla letal con Angola

El norteamericano reconoció no tener demasiadas referencias de su compañero de posición Braian Angola, aunque "he estado viendo vídeos de sus mejores jugadas, he visto en los clubes donde ha jugado y toda la experiencia que atesora, por eso creo que podemos formar una buena pareja, porque tiene mucho talento, y cuanto más talento tiene el equipo, mejor para todos". "Soy un jugador muy competitivo y siempre quiero jugar, creo que eso será muy positivo para todos nosotros, estoy seguro que encajaremos bien y estoy deseando conocerle en persona", añadió Wong.

Respecto a su versatilidad, afirmó que "he demostrado durante toda mi carrera que puedo jugar tanto de base como de escolta, estoy dispuesto a dar en la pista todo lo que necesite mi entrenador de mi en todo momento".

En cuanto a su aportación defensiva al equipo, Wong incidió en que "soy un jugador muy intenso, que puede presionar, que puede estar encima del rival, en la NBA tuve la oportunidad de poder defender a alguno de los mejores jugadores del mundo, también en la Euroliga defendí a muy buenos jugadores y tengo la confianza de que puedo parar a cualquier jugador de la liga, cuando sea necesario".

Un ADN ganador

Como todo jugador ambicioso recalcó que "siempre a principios de temporada mi objetivo es el de ganar todos los partidos posibles y eso puede que me lleve a poder ganar algún título, en mi etapa universitaria tuve la oportunidad de llegar a disputar la Final Four, disputar y ganar títulos de Conferencia, en la NBA, en mi etapa en Indiana Pacers el equipo también llegó a semifinales, también gané títulos con Zalgiris, por lo que estoy acostumbrado a estar en equipos que llegan lejos en sus competiciones, en ocasiones, ganar títulos y me han traído aquí para demostrar mi juego y ayudar a algunos compañeros en ese camino largo de la temporada, y tratar de ganar todos los partidos posibles, que al final es lo que queremos todos los jugadores".

De sus expectativas en su temporada en Gran Canaria y la condición de equipo trampolín de la etapa claretiana para muchos jugadores, Wong se limitó a señalar que "mi objetivo, como cualquier otra temporada, es alcanzar mi máximo nivel, aprender de mis debilidades, reforzar mis fortalezas y convertirme en un mejor jugador capaz de jugar siempre al más alto nivel". "Tengo la sensación de que esta temporada esta experiencia en Gran Canaria me puede ayudar a eso y a su vez, yo puedo ayudar al Granca a cumplir sus objetivos".

Coincidió en la Summer League en los Boston Celtics con Hugo González, con el que "hablé del baloncesto de Euroliga, muy por encima, pero sin entrar en profundidad a hablar sobre el baloncesto de la ACB".

Por último, tras competir en la NBA y la Euroliga, Wong ofreció sus impresiones sobre la Basketball Champions League, reconociendo que "he visto las mejores jugadas de la competición en YouTube, parece que va a ser muy competitiva, parece que se juega con mucho ritmo y en este sentido, nosotros parece que también tenemos la intención de jugar con mucho ritmo, muy rápido, de modo que tenemos ilusión por debutar en esta competición y tratar de llegar lo más lejos posible".