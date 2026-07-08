Baloncesto
Isaac Nogués regresa al Asisa Joventut
El exterior firma con la entidad verdinegra hasta 2028
EFE
El escolta Isaac Nogués comunicó su vuelta al Asisa Joventut, club en el que se formó, tras llegar a un acuerdo con los badaloneses para las próximas dos temporadas.
Nogués (1,96 metros y 22 años), que jugó la temporada pasada en el campeón Valencia Basket, dejó la disciplina ‘taronja’ para disponer de más minutos en la Liga Endesa.
El escolta de Badalona, de esta manera, volverá a la Penya tras su marcha en 2024 después de pasar por todas las categorías inferiores de la entidad.
Además, Nogués se reencontrará con Dani Miret, que ya le entrenó con la selección española sub-19 que se proclamó campeona del mundo en verano de 2023.
La de Nogués es la segunda incorporación de este verano del Asisa Joventut tras la anunciada hace unos días del alero Álex Reyes.
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