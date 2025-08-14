Isaac Nogués, a un paso de fichar por el Valencia Basket

El Valencia Basket acelera para fichar a Isaac Nogués (21 años), escolta español que ha brillado con los Rip City Remix de Portland en la G-League (de los mejores defensores) y ha disputado la Summer League con los Sacramento Kings. Además, como muestra de calidad y potencial, el escolta de 195 centímetros acaba de ser convocado por Sergio Scariolo para una selección absoluta en reconstrucción.

La intención del club taronja pasa porque el de Badalona se quede en la primera plantilla, no para salir cedido como hicieron con Álvaro Cárdenas. En estos momentos, Pedro Martínez cuenta con Omari Moore, Brancou Badio y Jean Montero como escoltar, así como Sergio de Larrea y Darius Thompson como bases, pudiendo todos ellos alternar en dichas posiciones exteriores.

El interés por Nogués lo avanzó 'homeofglory' y pudo confirmar SUPER y es que el jugador aspiraba a hacerse un hueco con los Kings y lograr así su primer contrato en la NBA. Todo un salto. No fue así y ahora Pedro Martínez podrá cerrar la plantilla con otro jugador joven de gran potencial.

Nogués, campeón del mundo sub-19

Isaac Nogués, campeón del mundo con la Selección U19 en 2023, participó con España B en el Torneo Ciudad de Málaga y reforzó las sesiones de entrenamiento de la Absoluta al inicio de la concentración. Ahora se incorpora con los mayores para preparar el EuroBasket.