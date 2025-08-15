Isaac Nogués, nuevo jugador del Valencia Basket

El Valencia Basket cierra la plantilla, salvo sorpresa. La llegada de Isaac Nogués refuerza la zona exterior con un escolta joven (21 años) y de gran calidad. Se trata de un exterior especialista en defensa que ha brillado con los Rip City Remix de Portland en la G-League (de los mejores defensores) y ha disputado la Summer League con los Sacramento Kings. Además, como muestra de calidad y potencial, el escolta de 196 centímetros acaba de ser convocado por Sergio Scariolo para una selección absoluta en reconstrucción.

La intención del club taronja pasa porque el de Badalona se quede en la primera plantilla, no para salir cedido como hicieron con Álvaro Cárdenas. En estos momentos, Pedro Martínez cuenta con Omari Moore, Brancou Badio y Jean Montero como escoltar, así como Sergio de Larrea y Darius Thompson como bases, pudiendo todos ellos alternar en dichas posiciones exteriores.

Comunicado Oficial del Valencia Basket por el fichaje de Nogués

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el escolta Isaac Nogués (1,96m, Badalona, 10/02/2004, 21 años) para que se incorpore a nuestra primera plantilla masculina para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027. El jugador catalán, que desde el 12 de agosto está reforzando los entrenamientos de la selección nacional absoluta tras tener un papel destacado con España “B”, llega libre tras competir la pasada temporada con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers. Con los Rip City Remix fue elegido en el Mejor Quinteto Defensivo de la Liga de Desarrollo estadounidense (quedó tercero en la votación como Mejor Defensor) con una tarjeta de 2,5 puntos, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos de promedio en 40 partidos.

Integrado desde muy pequeño en las categorías inferiores del Joventut Badalona, formó parte de la plantilla que ganó el campeonato de España junior en 2022. En su primer año como jugador senior disputó 25 partidos con el equipo EBA del Joventut Badalona en los que se fue hasta los 6,5 puntos, 6,7 rebotes, 2,8 asistencias y 2,8 recuperaciones para 13,2 de valoración. Tras proclamarse campeón del Mundo U19 en el verano de 2023 con la selección española junto a su nuevo compañero Sergio De Larrea, se estrenó en LEB Plata en el curso 2023-24 con el Lobe Huesca La Magia. Pese a subir una categoría, mejoró sus prestaciones del curso anterior con 6,9 puntos, 6,8 rebotes, 2,4 asistencias y 3 recuperaciones para 15,2 créditos de valoración.

Para la temporada 2024-25 fue la franquicia afiliada a los Portland Trail Blazers, los Rip City Remix, los que le dieron la oportunidad de probarse en la Liga de Desarrollo estadounidense, donde destacó como especialista defensivo alternando en las posiciones exteriores, además de demostrar una buena capacidad para asistir a sus compañeros. En el verano de 2025 firmó un contrato Exhibit 10 y jugó un partido de la Liga de Verano de Las Vegas con el equipo californiano ante los Phoenix Suns.