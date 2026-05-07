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Baloncesto

Isaac Fernández, nuevo entrenador del Movistar Estudiantes

El entrenador catalán dirigirá al conjunto madrileño la próxima temporada

Isaac Fernández cerró su etapa como entrenador del Barça CBS

Isaac Fernández cerró su etapa como entrenador del Barça CBS / Valentí Enrich

Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Isaac Fernández ya tiene nuevo equipo. Después de su salida del Cadí La Seu a mediados de la presente temporada, el entrenador catalán dirigirá otro proyecto de Liga Femenina Endesa a partir de la próxima campaña.

Se trata de un Movistar Estudiantes que anunció la contratación de Fernández para el siguiente curso.

Olmo Gómez, inquilino del banquillo del cuadro estudiantil hasta la fecha, seguirá en el staff técnico del entrenador catalán.

Fernández arrancó su trayectoria en el Lima Horta antes de dar el salto al ya desaparecido Barça CBS, club con el que ascendió a Liga Femenina.

Además, Fernández ha sido entrenador ayudante de la selección absoluta de Brasil, entrenador en categorías de formación de la selección española y miembro del cuerpo técnico de la selección absoluta.

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Tras cerrar su etapa en el conjunto azulgrana, siguió su carrera en el Cadí La Seu, al que dirigió hasta mediados de la presente campaña.

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