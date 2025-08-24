Isa Hernández: "Nos podríamos haber llevado el MVP cualquiera"

Al igual que en el Eurobasket masculino, la selección española sub-16 femenina que ha logrado el oro en su categoría, ha tenido claro color taronja, con la presencia de hasta cinco jugadoras del Valencia Basket entre las nuevas campeonas de Europa. Una de ellas, Isa Hernández, fue incluida en el quinteto ideal y nombrada MVP del Eurobasket Women U16, no solo por su impecable actuación durante todo el torneo, sino también especialmente por su liderazgo en la final con 19 puntos, 1 rebote y 4 asistencias.

A pesar de ello, la taronja tiene claro que la clave de este triunfo ha estado en el grupo y de hecho, a su llegada a Madrid, no dudó en destacar que "sentí en ese momento mucha felicidad porque ha sido el resultado de mucho trabajo, pero nos podríamos haber llevado el MVP cualquiera, fue increíble".

A ello, añadió Isa que "destacaría la defensa sobre todo porque al final conseguimos ser muy sólidas, estar todas a una, fue el poner el equipo antes que el yo, es lo más destacado del equipo".

Claudia Costal, la gran capitana

Otra de sus compañeras, la también taronja y capitana Claudia Lostal, destacó que "la clave fue animar y apoyar al equipo en todo momento porque es lo que tiene que hacer una capitana y siempre notar que la capitana te está animando, eso mantiene unidas a las jugadoras y hace que todo vaya mejor".

Respecto al equipo y a sus claras victorias durante todo el campeonato, añadió que "fuimos creciendo con el campeonato, no de menos a más porque empezamos bastante bien, pero cada partido fue mejor y el sacrificio de todos estos meses entrenando ha dado sus frutos con la medalla de oro.