La inversión desconocida de Bad Bunny: socio de una histórica franquicia en Puerto Rico valorada en más de dos millones de dólares

Bad Bunny arranca este viernes su gira por España como uno de los artistas más importantes de la música urbana mundial. Su llegada a Barcelona y Madrid confirma una vez más el tamaño de un fenómeno que hace tiempo dejó de ser solo musical. Benito Antonio Martínez ha llenado todos los estadios en los que ha estado en esta gira de 'DTMF' demostrando que es ya un icono global.

Sin embargo, su figura también se entiende desde Puerto Rico, su país natal, y del cúal se siente profundamente orgulloso de formar parte. Allí, donde su música tiene raíz y sentido, Bad Bunny también ha querido dejar huella en otro terreno muy popular en la isla, el baloncesto. En 2021, el Conejo decidió dar un paso más allá de los escenarios al adquirir parte de una histórica franquicia de la isla: los Cangrejeros de Santurce.

Los Cangrejeros de Santurce, el equipo de Bad Bunny / BSN

Cuando Bad entró en los Cangrejeros de Santurce en 2021, la noticia sonó rara para algunos y lógica para otros. El artista puertorriqueño, ya convertido en una figura mundial, no llegó solo al club. Lo hizo como copropietario junto a Noah Assad, su mánager, y Jonathan Miranda, dentro de un proyecto que buscaba devolverle fuerza a una franquicia histórica del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico (BSN). El equipo, con ocho campeonatos en sus vitrinas, regresaba a la liga después de varios años fuera.

Una larga relación con el deporte

La entrada de Benito tampoco salió de la nada. Bad Bunny siempre ha mostrado una relación cercana con el deporte. Ha participado en partidos de celebridades de la NBA durante el fin de semana del All-Star y también ha sido parte de la WWE, donde llegó a luchar en WrestleMania 2021 junto al puertorriqueño Damian Priest. Su vínculo con el baloncesto y la lucha libre ya formaba parte de su imagen pública.

Bad Bunny, en el All-Star de la NBA de Charlotte / NBA

El baloncesto, presente en sus canciones

Esa conexión con el baloncesto no se queda solo en la grada o en los despachos. También aparece en su música. Benito ha usado referencias a jugadores y símbolos de la NBA como parte de su lenguaje. Lo hizo con Kobe Bryant en 6 Rings, una canción de homenaje tras la muerte de la leyenda de Los Angeles Lakers. También ha mencionado o usado como referencia a figuras como Luka Doncic, Kemba Walker, LeBron James o Stephen Curry, nombres que forman parte del imaginario reciente del baloncesto mundial.

Más que un solo negocio

La compra no fue presentada como un simple bussines. Desde el primer momento, el club explicó que el compromiso principal era ayudar a fomentar un cambio positivo en la isla. La meta era promover un mejor futuro a través del deporte, la música y las artes.

La directiva también habló de la juventud. Su objetivo era incentivar ideas y sueños en los jóvenes puertorriqueños para provocar una transformación social auténtica y real. Esa idea encaja con la figura pública de Bad Bunny, que ha construido buena parte de su carrera defendiendo la identidad de Puerto Rico. Los Cangrejeros, por historia y por pertenencia, encajaban dentro de esa filosofia que el Conejo siempre ha intentado transimitr.

Un subidón económico y en el valor de la competición

Pese a no saberse con certeza la cantidad de dinero que Benito invirtió en la entidad, lo que sí se sabe es que el valor de la franquicia ha crecido dentro de una liga que también se ha revalorizado. En 2025, un estudio de la firma WIN estimó el valor de los Cangrejeros en unos 2,06 millones de dólares, la tercera cifra más alta del BSN, lo que demuestra que Santurce pasó a ser uno de los proyectos más cotizados del baloncesto puertorriqueño.

Además, en los últimos años otros artistas de Puerto Rico se han acercado al BSN. Anuel AA compró los Capitanes de Arecibo y Ozuna adquirió los Brujos de Guayama, que después se trasladaron a Manatí como Osos. Ese movimiento muestra una relación cada vez más fuerte entre música y baloncesto en la isla.

Anuel AA firmando su contrato como copropietario de los Capitanes de Arecibo en 2021 / Capitanes de Arecibo

Impacto en lo deportivo

Más allá de los resultados, el club ganó presencia también en lo deportivo. En 2021, el regreso de José Juan Barea dio un golpe de efecto al proyecto. Después llegaron nombres conocidos como Jared Sullinger, Kenneth Faried y Hassan Whiteside, jugadores que aumentaron el interés por el equipo y por la liga.

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Bad Bunny también aportó desde el lado cultural. Su colaboración con Adidas incluyó unos zapatos inspirados en los Cangrejeros, con los colores y símbolos del equipo. Aquello llevó el nombre de Santurce a un mercado global, mezclando baloncesto, moda urbana y música.