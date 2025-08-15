El internacional en baloncesto 3x3 Mendikote, nuevo jugador del Lucentum

El Lucentum Alicante ha anunciado este viernes a su décima pieza para la temporada 2025/26, séptima consecutiva en la categoría de plata del baloncesto nacional. Unai Mendikote (Sestao, 30 de marzo de 1999) se incorpora al club del Pedro Ferrándiz tras dos campañas en el Ourense y refuerza la posición de alero.

El vizcaíno promedió 6,6 puntos y 4,2 rebotes por partido la pasada temporada. El Lucentum le ha descrito en su comunicado oficial como un "alero versátil, que puede desempeñar también posiciones de ala-pívot". También destacan su "buen tiro exterior, agresividad en el uno contra uno y capacidad reboteadora".

Su etapa formativa se desarrolló en el CF Salleko y el Unamuno SK. Tras ello, ha pasado por Basket Zaragoza, Simpli el Olivar, Bilbao Basket, CB Almansa, CB Zamora, Gijón Baloncesto y CB Ourense. Precisamente en el Almansa coincidió con Rubén Perelló en la campaña 2018/19, técnico con quien se reencontrará este curso. También fue internacional en categorías inferiores con España, tanto en la sub-16 como en la sub-17.

A un paso de los JJOO de París

Al margen de su carrera en el baloncesto convencional, Mendikote forma parte del combinado nacional que compite en la modalidad de 3x3. Disputó el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que se quedó a las puertas de lograr un billete a la competición. Además, jugó el Europeo de Viena.