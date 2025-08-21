Un inmenso Brizuela lleva al límite al campeón del mundo

El regreso al equipo de Santi Aldama y Darío Brizuela dio otro aire a España en esta preparación del Eurobasket que plantó cara a todo un campeón del mundo, Alemania, a pesar de caer en un final apretado en la prórroga (105-106). Los de Scariolo ofrecieron su mejor imagen, en un partido que ya se acercó mucho a lo que se encontrarán en el torneo de selecciones con una brava España presentando batalla en un duelo que fue de todo menos amistoso.

ESP-ALE Amistoso ESP 105 106 ALE Alineaciones España, 105 (24+14+34+22+11): De Larrea (6), Parra (13), Yusta (8), Juancho Hernangómez (4), Willy (15)- cinco inicial-, Langarita (0), Puerto (8), Pradilla (12), López-Arostegui (6), Aldama (9), Brizuela (20), Cárdenas (4), Sima (0). Alemania, 106 (22+23+31+18+12): Schroder (24), Wagner (19), Theis (8), Obst (10), Voightman (13)- cinco inicial-, Oscar Da Silva (2), Lo (2), Tristan Da Silva (6), Weidermann (0), Hollatz (0), Thiemann (12), Kratzer (0), Bonga (10).

Con De Larrea al mando del equipo ante la ausencia de Alberto Díaz y Saint-Supery, España empezó de manera intensa ante el campeón del mundo (7-5), y con un Santi Yusta muy activo, buscando la plaza para el Eurobasket tras la ausencia confirmada por lesión de Alberto Abalde. Willy se cargaba pronto con dos faltas, y debutaba el joven Álvaro Cárdenas en la dirección de juego tras unos días de trabajo con el equipo.

Alemania empezaba a carburar desde el triple para darle la vuelta (7-15) ante el equipo de Scariolo, con problemas en su ataque. El técnico italiano tuvo que tirar pronto de Brizuela para ganar pólvora ofensiva aunque el mejor recurso era Jaime Pradilla, que animó el ataque español con dos acciones consecutivas (11-15).

Santi Yusta fue uno de los animadores ofensivos de España en la primera mitad / FEB

Aldama, en su vuelta al equipo después de su ausencia en los tres amistosos precedente, ya tuvo sus primeros minutos en el primer cuarto, el jugador destinado a tirar del equipo en este Eurobasket. Una España muy activa en defensa, le permitió correr e igualar la contienda con Pradilla destacado (15-15). Aldama cometía también su segunda falta después de errar dos triples.

Buen primer cuarto de España

El que si acertaba era Brizuela con un triplazo al final del primer cuarto (24-22) que permitía acabar por delante gracias a una activa defensa, y con rápidas transiciones.

Scariolo también daba la alternativa a Lucas Langarita, otro de los ‘cachorros’ de la España B al inicio del segundo cuarto, con Sima también viviendo sus primeros minutos, donde debían mantener la intensidad para complicar el ataque a los alemanes. Franz Wagner era el hombre que tiraba del equipo alemán que buscaba más velocidad en sus acciones para evitar la defensa estática español.

A pesar de tratarse de un amistoso, ambos equipos se manejaron con intensidad a lo largo de los 40 minutos / FEB

De Larrea tenía problemas para meter buenos pases y España lo pagó con un parcial de 0-9 (24-31). España quería volver al duelo pero errores continuos en el tiro, no ayudaba. Scariolo decidió entonces meter a Brizuela de base, y el partido de repente, se calentó con una antideportiva a Theis después del bloqueo de Willy que no le gustó nada a alemán y le metió la zancadilla al español. El duelo era tenso, con dos equipos que no querían ceder aunque con España a remolque ante una Alemania muy efectiva en sus acciones ofensivas, y que se mantuvo en control al descanso (38-45).

Alemania, en control

En la reanudación, mucha velocidad por ambos conjuntos, con Alemania abriendo hueco (43-53). Había que volver a defender con más intensidad porque los alemanes anotaban fácil (45-55).Los triples de Aldama no entraban, aunque a base de lucha, los de Scariolo no dejaban escapar al equipo de Mumbrú, y con otro triple de Brizuela, uno de los destacados, para un parcial de 8-0 (54-56).

Aunque Alemania necesitaba muy poco para volver a coger el control (57-66) con un Wagner liderando a los suyos (17) sin que el cuadro español encontrara la manera de hacer daño al rival. Scariolo decidió probar una defensa en zona 3-2 y a base de tiros libres con un incisivo Willy, permitía reducir la renta al final del cuarto (72-76).

Brizuela, que jugó algunos minutos de base, fue uno de los destacados de España / FEB

Hacía falta meter una marcha más en defensa y también en ataque porque Alemania encontraba tiros fáciles dentro con Voightmann, y su defensa no daba facilidades (75-85). Un triple de Cárdenas, en unos buenos minutos del debutante, y otro de López-Arostegui, permitían a España hacer la goma en el electrónico (80-85) y creer en la remontada. Un triple de Aldama llevó a España al momento álgido (85-87) a 5' del final.

El duelo volvió a calentarse en los minutos finales con otra técnica a Theis, que acabó descalificado. España creía que era posible darle la vuelta con triple de Parra y con los nervios a flor de piel en ambos bandos. De Larrea situó a España a uno (90-91) y volvía a tener a tiro a los alemanes con protagonismo de Schroeder. Aunque Willy lograba empatar a 44 a 40 segundos del final. Nadie rompía ese empate y el duelo se iba a la prórroga (94-94).

En los minutos extra, igualdad de nuevo, y el partido volvía a decidirse en los segundos finales. Un triplazo de Brizuela colocaba a España pore delante a 43' del final (103-102). Schröeder (28) volvía a poner por delante a Alemania a 8 segundos del final (105-106). Brizuela, el mejor jugador de España, tuvo el tiro de la victoria, pero no entró.