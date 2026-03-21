Baloncesto
Indignación en el Real Madrid por una polémica arbitral en contra: "Es él el que se tira a la pintura"
El equipo blanco protestó una falta personal sobre Sylvain Francisco que decantó el partido en la derrota en Kaunas por 87-85
No te pierdas el Barça - Madrid de la Liga Endesa a través de DAZN
El Real Madrid sumó anoche la 12ª derrota de la temporada en Euroliga tras caer en Kaunas ante Zalgiris por 87-85. Los de Sergio Scariolo volvieron a mostrar su fragilidad lejos del Palacio, donde acumulan un pobre balance de 5 triunfos y 11 derrotas.
Los números como visitante son los peores de los 10 equipos que se encuentran en puestos de Playoff y Play-In previo a la gran Final Four de la competición, pero en casa, la película es totalmente distinta. Tras haber disputado 32 jornadas, los blancos son cuartos, en gran parte, por ese balance de 15 triunfos y un único tropiezo en el Movistar Arena, siendo, de largo, el mejor local de la competición.
En Kaunas, el Real Madrid firmó una segunda mitad floja, anotando únicamente 30 puntos en el tercer y en el último cuarto. Los de Tomas Masiulis tampoco tuvieron un segundo tiempo excesivamente inspirado en ataque, con 34 puntos del minuto 20 al 40, pero en los compases finales, el acierto de Sylvain Francisco marcó la diferencia. Al base francés, pretendido por el Barça, no le tembló el pulso para anotar dos tiros libres a falta de tres segundos que le dieron la victoria al conjunto lituano.
La jugada de la polémica
Antes de esa visita de Francisco a la línea del 4,60, una falta personal, de Mario Hezonja, que ha causado una gran indignación en el madridismo. Francisco penetró hacia canasta, recibiendo un par de manotazos del croata. Una vez en la pintura, Francisco 'voló' chocando con Edy Tavares, que aguardaba quieto protegiendo el aro. Los árbitros señalaron falta de Hezonja, en una decisión que los jugadores del Real Madrid no podían creer, ya que reclamaban pasos del galo.
La plantilla blanca alucinaba con la decisión arbitral, al igual que un Scariolo que se desesperaba en la banda por la acción. "Es él el que se tira a la pintura y se suicida", comentó Lucio Angulo en Movistar durante la retransmisión televisiva. A Francisco no le tembló el pulso, y anotó los dos tiros libres para sellar el triunfo y apuntar el 18º triunfo continental del curso para Zalgiris.
Scariolo: "No me pregunten, me quedé sin palabras"
Tras acabar el encuentro, y en la atención a los medios, Scariolo seguía sin dar crédito a la decisión de los árbitros, pero decidió morderse la lengua. "No me pregunten por la última falta, porque me quedé sin palabras, absolutamente sin palabras. Competimos e hicimos el mismo esfuerzo que el Zalgiris, pero ellos estuvieron mejor en las últimas posesiones", comentó.
Las redes sociales no tardaron en incendiarse con algunos comentarios tras la falta señalada sobre Francisco. "Perdonad, ¿esta tremenda mangada qué ha sido" o "La falta regalada a paquito en la última jugada es de chiste, esta competición está demasiado podrida..." fueron algunos comentarios que miraron hacia los árbitros, aunque Scariolo también acabó recibiendo como de costumbre: "Marzo y mismos errores desde septiembre. Sin entrar a valorar la vergonzosa última falta que nos han pitado" o "Hoy Scariolo quería perder el partido. Y luego dirá que hemos jugado muy bien y está muy contento" fueron algunas de las palabras dedicadas al rendimiento del equipo.
¿Hubo falta?
En cuanto a la decisión arbitral, el usuario de 'X' @arbitrando2 argumentó que la acción podía ser castigada con personal. "Sí puede existir contacto ilegal con la rodilla derecha de Hezonja al llegar tarde en su desplazamiento lateral".
- El sueño truncado de Fermín, el centrocampista más efectivo de Europa
- Más de 650 millones: el enorme valor de los jugadores de la plantilla del Barça formados en La Masia
- Pulido Santana, árbitro de VAR, se pronuncia sobre el caso Negreira y los vídeos de Real Madrid TV: 'Lo tengo clarísimo
- ¡Ernesto Valverde deja el Athletic Club!
- Joaquín Delgado, el '9' que hace méritos para seguir en el Barça
- Nike deja al Barça sin camiseta retro para LaLiga
- Las reacciones a la lista de De la Fuente: ¿Qué opinas de la convocatoria?
- Terremoto con Bellingham