Indignación en el Morabanc Andorra tras otra polémica arbitral: "Penalti a favor del Real Madrid"

En plena lucha por evitar el descenso y sellar la permanencia en Liga Endesa por segunda temporada consecutiva, Morabanc Andorra regresó de vacío al Principado tras caer ante el Real Madrid por un ajustado 98-97, en un partido que quedó marcado por un triple final de Kyle Kuric, que mandaba el choque a la prórroga, pero cuya acción fue revisada por los árbitros, con la bocina final, quedando en un acierto de dos puntos que imposibilitó que el equipo andorrano pudiera luchar por el triunfo en los cinco minutos adicionales.

El acierto del exazulgrana fue considerado una acción de dos puntos, ya que los árbitros dictaminaron que Kuric, en el momento del tiro, pisaba la línea de triple. Por mucho que se intentó encontrar la mejor imagen en el Instant Replay, los 'frames' de las acciones no son nítidos y dejan un amplio margen a la interpretación, tal y como 'denunció' el propio jugador a través de sus redes sociales, a las que subió una imagen en la que parecía que no pisaba la línea.

Revisión tras la bocina final

Además, el hecho de que el Real Madrid sirviese el balón instantes después de la canasta de Kuric, imposibilitó que los árbitros revisasen en ese momento una jugada que, en primer término, habían concedido de tres puntos. Fue ya con el marcador a cero segundos, cuando se revisó, quedando Andorra sin margen para poder haber hecho alguna falta o haber preparado algún sistema para tratar de recuperar el balón.

Una decisión, la tomada por los árbitros, de no detener el partido justo después del triple de Kuric para revisar el valor de la canasta, avalada por el reglamento, ya que tras el acierto, el Real Madrid ya tenía el balón entre sus manos para ponerlo inmediatamente en juego.

Kyle Kuric, en el duelo ante el Real Madrid / ACB Photo - Victor Carretero

Lo que dice el reglamento

"La primera oportunidad de detener el partido para la revisión se produce cuando el balón queda muerto tras la canasta. Puede ocurrir que durante el partido no haya tiempo suficiente para que los árbitros reaccionen para la revisión. En este caso, los árbitros detendrán el partido sin poner en desventaja al equipo B tan pronto finalice el contraataque o cuando se detenga el partido por primera vez tras la canasta", rezan las interpretaciones oficiales de la FIBA según recoge en su cuenta de X el perfil '@Arbitrando2'. Algo que ocurrió en el Real Madrid - Morabanc Andorra, llegando la revisión cuando se detuvo el partido por primera vez tras el saque blanco, que fue cuando sonó la bocina final del duelo.

Lo cierto es que la resaca de la decisión no ha dejado buen cuerpo en un Andorra que, a través de un polémico tuit, ha repasado lo ocurrido el pasado domingo en el Palacio, con un mensaje que no deja a nadie indiferente: "Penalti a favor del Real Madrid", una frase pronunciada por el periodista Rubén Martín que se ha convertido en un meme cuando existe alguna decisión arbitral controvertida que sonríe al club blanco.

Andorra, víctima de la Copa del 'Campo atrás'

Es curioso, como la polémica arbitral vuelve a acompañar a un partido entre ambos equipos. Hay que remontarse más de ocho años, pero no hay que olvidar que en 2017 se produjo la famosa Copa del 'Campo atrás', con aquella acción en la que claramente Sergio Llull pisó la línea del centro del campo y que los árbitros se tragaron. La acción acabó con una asistencia para Anthony Randolph que, con un triple, igualó el encuentro a 86, llevándolo a la prórroga para la victoria final blanca por 99-93.

Joan Plaza no se quiso pronunciar

Tras el partido, Joan Plaza, técnico de Morabanc Andorra, no quiso pronunciarse sobre la acción: "Hay imágenes en las que parece que pisa y otras en las que no y no voy a entrar en eso, pero tenemos que ser conscientes de que nos jugamos la vida. Es muy difícil arbitrar. Sí que depende de nosotros meter más tiros libres, no fallar en situaciones evitables. Que pisemos o no será como el penalti famoso, habrá doble toque, medio toque... no me importa. Estoy contento con cómo lo hemos hecho y nada más", agregó. Un partido, decantado por un único punto de diferencia, en el que el Real Madrid volvió a superar de manera holgada a su rival en los tiros libres lanzados (27-17).