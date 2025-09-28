El increíble baile de Moore a Garuba: ¡Le rompe los tobillos y lo deja en el suelo!
El exterior taronja ha firmado una gran Supercopa con brillantes actuaciones ante Unicaja y Madrid
Iván Carsí
El Valencia Basket espera que Omari Moore le dé muchas alegrias esta temporada. El exterior ha sido protagonista durante la Supercopa Endesa 2025 y clave para lograr el título.
Moore ya avisó en la semifinal contra Unicaja con una estadísticas notables: 20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El taronja reafirmó su actuación con una gran final ante el Real Madrid con 10 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes en 30 minutos disputados contra el Real Madrid.
El base californiano fue un dolor de cabeza para los jugadores del Madrid con su agilidad y facilidad para romper, cambiar el ritmo y anotar tras penetración. De hecho Moore dejó una de las jugadas del torneo y quién sabe si de la temporada. Moore quedó emparejado con Garuba, el taronja se cambió el balón de mano con un 'crossover' marca de la casa, superando a Garuba y dejándolo sentado en el suelo.
Con la ausencia de Jean Montero, tanto Sergio de Larrea como Omari Moore han rendido a un nivelazo en este primer torneo de la temporada.
Vía: Superdeporte
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan