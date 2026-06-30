¡Incendio en el Real Madrid! Hezonja explota en redes tras el inminente despido de Scariolo

El Real Madrid de baloncesto es un polvorín. Tras cerrar la temporada sin ningún título por primera vez desde 2011, el club blanco ha decidido hacer una reestructuración que afecta tanto a los despachos como al banquillo.

La complicada situación que atraviesa actualmente el Real Madrid Baloncesto ha generado muchas quejas directamente del vestuario. El último en estallar ha sido Mario Hezonja. El alero croata ha mostrado su descontento por la gestión actual del club en sus redes sociales y ha dejado muy clara su postura ante la inminente destitución de Sergio Scariolo.

"En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?", publicaba el jugador en su cuenta de X. Un mensaje cargado de ironía y frustración que refleja a una plantilla desconcertada por los bandazos de la directiva.

Hezonja no ha sido el único en pronunciarse y es que su excompañero Fabien Causeur, respondió al mensaje del croata con un 'GIF' que parecía recomendar al jugador que no se pronunciase más respecto al tema.

El enfado de Hezonja no es casual. Y es que la gota que ha colmado el vaso es la posible contratación de Pedro Martínez como técnico para la próxima temporada, una decisión que implicaría la rescisión del contrato de Sergio Scariolo.

El croata, que mantenía una buena relación con el que posiblemente deje de ser el técnico del club, según asegura la COPE, no parece estar para nada de acuerdo con la salida del técnico italiano para dar entrada a Pedro Martínez, por quien el Madrid pagará la cláusula de un millón de euros al Valencia.

La crisis no se limita al banquillo. Ya que Sergio Rodríguez, tras un año ocupando el cargo en la dirección deportiva, se ha ido sin mirar atrás. Con el regreso de Juan Carlos Sánchez a los mandos, el club busca una revolución total que no está sentando nada bien a los pesos pesados del equipo.

A la marcha de Sergio Rodríguez también se le suma la del jugador Martynas Pocius; ambas salidas han desatado un auténtico terremoto.

Aunque Hezonja renovó recientemente a largo plazo, las decisiones tomadas por el club vuelven a activar las alarmas en el madridismo, especialmente con el mercado siempre acechando en su contrato. El verano en 'Club Blanco' va a ser muy largo y movidito.