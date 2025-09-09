Un imparable Sengun mete a Turquía en las semifinales del Eurobasket

Turquía logró el billete para las semifinales del Eurobasket en Riga después de superar a una peleona Polonia (91-77) para meterse en el penúltimo paso del torneo, en la que será su segunda semifinal del torneo de selecciones en su historia. Ahora les espera el ganador del duelo entre Grecia y Lituania, que se disputa esta misma noche.

Alperen Sengun, que se quedó sin anotar en el primer cuarto, acabó siendo un ciclón para el equipo de Ataman, para completar una actuación histórica y meterse en el selecto grupo de jugadores que han logrado un triple doble.

El pívot de 23 años, con el dorsal número 23, anotó 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, además de robar tres balones. Una actuación completa del All-Star de la NBA, que marcó su séptimo partido con más de 15 puntos, más de 5 rebotes y más de 5 asistencias en este EuroBasket.

Sengun entró en el selecto grupo de jugadores que han logrado un triple doble como Kukoc o Doncic, el último en lograrlo / FIBA

Susto con Osman

No todo fue diversión para Turquía, ya que Cedi Osman se lesionó el pie al chocar con Mateusz Ponitka al intentar bloquear un tiro bajo el aro. Osman abandonó el partido a mediados del tercer cuarto, pero regresó y entró a falta de cinco minutos para el final.

El equipo turco celebra el pase a semifinales donde le espera Lituania o Grecia / FIBA

Esta fue su segunda participación consecutiva en cuartos de final del EuroBasket, pero no pudieron repetir el éxito de 2022, al terminar en cuarta posición.

Mateusz Ponitka fue el mejor por Polonia, con 19 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes en la dolorosa derrota en los cuartos de final.