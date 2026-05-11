Los impagos no cesan en el Mónaco del 'azulgrana' Mike James: ¡Tan solo cinco jugadores profesionales en el último partido liguero!

La épica, la heróica, el coraje y el mérito que vienen demostrando los jugadores del Mónaco esta temporada ante la grave crisis económica que atraviesa el club, viene acompañada también de una imagen lamentable y penosa que está exhibiendo a lo largo del curso el vigente subcampeón de la Euroliga.

Los graves impagos que sufre el roster del conjunto monegasco obligó a aligerar la nómina de jugadores con la campaña ya en marcha. Uno de los jugadores que salió de Mónaco fue Yoan Makoundou, pretendido por el Barça el pasado verano, y que terminará este curso en China. Fue invisible para un Vassilis Spanoulis que, harto de todos los problemas económicos ampliamente denunciados por algunos de los jugadores del equipo, hizo las maletas y se bajó de un proyecto con el que casi toca la cima continental en 2025.

Yoan Makoundou y Mónaco han separado oficialmente sus caminos / Euroleague

Verdugos del Barça en el Play-In, sin opciones ante Olympiacos en el play-off

El Mónaco fue el verdugo del Barça en el Play-In de la Euroliga, derrotando al conjunto azulgrana por 79-70 y dejando a Xavi Pascual y a sus jugadores sin Play-off por primera vez en casi una década. Con ocho/nueve jugadores en convocatoria, los jugadores monegascos hicieron un esfuerzo titánico, pero fueron barridos por Olympiacos en el camino a la Final Four. Un 3-0 incontestable para los de Georgios Bartzokas, que sueñan con levantar la Euroliga en el OAKA, pista del eterno rival en Atenas como es el Panathinaikos.

La temporada sigue, y pese a que se habló de una inyección importante de dinero por parte del Principado de unos 15 millones de euros en el equipo, los problemas económicos del Mónaco de baloncesto parecen estar lejos de haber terminado.

Tornike Shengelia, en el partido del Play-In ante el Mónaco / EFE

Nuevos impagos y Okobo se niega a jugar

Este pasado domingo, los monegascos afrontaban partido de liga ante el París Basket, uno de los firmes candidatos al título en Francia. A pocos minutos de arrancar el choque en la Salle Gaston Medecin monegasca, 'RMC' informó que Elie Okobo, cuyo futuro apunta hacia el Dubai Basket, se negaba a vestirse de corto y saltar a la pista para disputar el encuentro ante los parisinos debido a los impagos de su salario.

Elie Okobo fue el gran protagonista del partido / EFE

Lo que acabó ocurriendo roza el semiprofesionalismo y el amateurismo. Entre lesionados y sancionados (Mike James cumple castigo por encararse con los árbitros), Manuchar Markoishvili, técnico del Mónaco, únicamente pudo contar con cinco jugadores del primer equipo. Además, acabaron siendo cuatro después de que Nemanja Nedovic fuese descalificado cuando apenas se llevaban cinco minutos del choque.

Una convocatoria de circunstancias y 'paliza' en casa ante París

Jaron Blossomgame, Kevarrius Hayes, Terry Tarpey y Matthew Strazel, que se fue hasta los 34 puntos, fueron los únicos seniors de una convocatoria completada por los jóvenes Mathyss Moudio Martel, Mantas Laurencikas, Kyllian Michee e Ysaam Moungalla. En el partido, poca historia: victoria cómoda para París por 95-123, con hasta siete efectivos del conjunto de la capital por encima de los 10 puntos.

Este próximo fin de semana se termina la temporada regular de la 'LNB', con un Mónaco que ya tiene la primera plaza asegurada y que visitará al Boulazac. Los jugadores del conjunto monegasco lucharán por levantar el título y terminar de la mejor manera posible una historia que apunta a desbandada generalizada este próximo verano. Más allá de la incógnita con el futuro del club, la imagen con las convocatorias de circunstancias no beneficia en absoluto ni la imagen de la entidad ni de las competiciones en las que participa.