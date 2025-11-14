Así se imagina Laprovittola al nuevo Barça de Pascual

Nico Laprovittola ha dado la bienvenida al nuevo entrenador del Barça, Xavi Pascual. Ambos empezarán a trabajar juntos a partir del lunes de la semana que viene, día en que echará a rodar como tal el nuevo Barça de Pascual.

'Lapro', optimista con la llegada de Pascual

Tras reconocer públicamente que entendería que el club tomase la decisión de hacer un cambio en el banquillo, Laprovittola se ha mostrado ilusionado con la incorporación del técnico de Gavá: "Es un gran entrenador, nos ayudará. Estamos todos intentando sacar lo mejor del equipo. Empezará el lunes, y toca pensar en ir a mejor y ganar el mayor número de partidos posible. Él conoce bien la mentalidad y conoce bien la casa, así que seguramente lo hará bien", afirmó el '20' azulgrana.

Marc del Río

¿Cuál será su rol con Pascual?

Xavi Pascual será el cuarto entrenador de Nico Laprovittola desde su llegada al club en verano de 2021. En sus dos primeras temporadas en Can Barça, 'Lapro' fue dirigido por Sarunas Jasikevicius, de quién reconoció públicamente que ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. Tras la traumática salida del técnico lituano, Roger Grimau tomó las riendas del equipo, y Lapro siguió luciendo unas buenas prestaciones.

Con Joan Peñarroya apareció la mala fortuna de la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco, que tuvo en el dique seco al argentino prácticamente toda la temporada 2024-25.

Retomando sensaciones a nivel individual

Una vez dejada atrás ya la grave lesión del curso pasado, 'Lapro' está demostrando que sigue siendo muy útil en este equipo. Sin embargo, un problema físico sufrido en la cancha del Panathinaikos le obligó a parar un mes.

El de Morón volvió a disputar minutos en el clásico de la semana pasada: "Me siento un poco mejor, intentando estar lo más sano posible. El ritmo y las sensaciones de juego llegarán, todavía no estoy al 100%, tengo que ser paciente. En todo lo que pueda ayudar al equipo estaré ahí, hablando, liderando y en las situaciones que tenga".

Está por ver qué importancia le otorga Xavi Pascual al argentino, y sobre todo, si decide seguir utilizándole como '1' ante la baja de Juan Núñez, o prefiere moverlo al '2' y juntarlo en cancha con Tomas Satoransky.

Con el foco puesto en la Virtus

Aunque la atención en las últimas horas ha estado centrada en la llegada de Pascual, la realidad es que el calendario no espera a nadie, y el equipo azulgrana vuelve a tener partido de Euroliga este viernes (20:30 h). Será en el Palau y contra la Virtus de Bolonia. Los de Dusko Ivanovic intentarán llevarse la victoria de la ciudad condal ante un Barça que volverá a ser dirigido por Óscar Orellana.

"La victoria de Múnich nos tiene que dar mucha confianza, tenemos que creer mucho en el equipo, en cada uno de los jugadores que tenemos. Hay que hacer un partido sólido y muy luchado. Tenemos muchas ganas de volver al Palau y poder intentar conectar con la gente. Necesitamos que sean esa fortaleza", aseguró Laprovittola en la previa del choque.