La imagen viral de Aday Mara con la bandera de España: "Quiero llevarla a otros niveles"

Aday Mara ya es historia del baloncesto español. El joven pívot de 21 años tocó el cielo en Estados Unidos tras ganar la liga universitaria con los Michigan Wolverines. Representó a las mil maravillas a su país, portando la bandera por la pista y cortando la red de una de las canastas. Sin duda, ha vivido la mejor semana de su corta carrera e ilusiona a toda España.

"Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario, del baloncesto en Estados Unidos, es un gran honor. Estoy con ganas de volver a hacerlo en otros niveles", reconoció Mara después del partido. Dependerá de él si quiere declararse elegible para el próximo Draft de la NBA.

El 'gigante' de 2,21 metros fue incluido en el quinteto ideal del torneo, junto a dos de sus compañeros: Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr. Tarris Reed Jr. y Alex Karaba, jugadores del equipo rival, completaron el grupo. Mara se ha consolidado como uno de los pívots más prometedores de su generación y favorito para ser escogido entre los 15 primeros en un hipotético Draft.

Para poner en valor la importancia de una final de la NCAA, Mara jugó ante más de 72.000 personas y, el año pasado, las audiencias en televisión superaron los 20 millones en todo el mundo. Sus padres, Francisco Javier, exjugador del CAI Zaragoza, y Geli Gómez, exinternacional de voleibol, estaban también en la grada disfrutando del 'show' de su hijo.

"Esto va a estar aquí en mi corazón por mucho tiempo, durante toda mi vida. Tengo muchas emociones pensando en mi familia, en todos los que estuvieron allí desde el primer momento, cuando era niño, todos los entrenadores y todos los equipos por los que pasé. Ha sido una carrera difícil, pero he tenido paciencia y sabía que mi tiempo iba a llegar. Gracias a todos los que creyeron en mí", aseguró.

También confirmó que ha estado hablando con Pau Gasol durante los últimos días. Más allá de la felicitación pública de la leyenda del baloncesto, Pau le enviaba mensajes antes de los encuentros. "Nos hemos conocido en persona y es una gran persona. Saber que uno de mis ídolos me está viendo jugar al baloncesto es una sensación increíble".

Un cumpleaños muy feliz

Chus Mateo también ha seguido muy de cerca el rendimiento de Aday Mara en la NCAA. El despegue del maño es una gran noticia para la selección, que podrá contar con un interior que aspira a dominar el baloncesto español durante los próximos años. Ante la ausencia de los hermanos Gasol en las posiciones de '4' y de '5', España había acusado ese poderío en la zona en los últimos tiempos.

Si la victoria de Michigan en la final ya era motivo para ser un día inolvidable, la celebración coincidió también con el cumpleaños de Aday Mara. Sus compañeros no se olvidaron de este hecho y le cantaron el "Cumpleaños feliz' en la misma pista. Es evidente que el español ha encajado a las mil maravillas en Estados Unidos y es muy querido por sus allegados.