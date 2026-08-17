La ilusión del regreso de Nico Laprovittola: "Siempre estuve mirando la Penya desde que me fui"

Primer día de trabajo para muchos equipos de la Liga Endesa con el primer entrenamiento en pista o bien pasando las pertinentes pruebas médicas y físicas previas al inicio de la acción. A poco más de un mes para el inicio de la competición oficial, que dará el pistoletazo de salida con la Supercopa ACB -aunque los catalanes antes tendrán la Lliga Catalana-, el renovado Joventut de Badalona ha empezado su pretemporada con la mayoría de sus efectivos, entre ellos, Nico Laprovittola.

El jugador argentino vuelve a Badalona tras su paso por el Real Madrid y el Barça. Evidentemente, no es el mismo 'Lapro' que fue MVP de la liga en la temporada 2018/19 vistiendo los colores verdinegros, pero es un jugador más maduro y con una capacidad anotadora y generadora al alcance de pocos.

Ilusión a raudales

El de Morón va a ser uno de los principales alicientes de una Penya que ha formado un equipo que promete buen juego y que ha despertado mucha ilusión en la ciudad. Tanta ilusión como la que transmitió Laprovittola en su primer día de vuelta al Olímpic de Badalona como jugador de la Penya.

"Muy contento de poder estar acá, de volver a un lugar en el que me siento muy querido, muy cómodo, en el que pasé momentos increíbles de mi vida, así que muy feliz", pronunció el argentino, que explicó que fue "una decisión bastante fácil". "Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto", explicó entusiasmado. Todo esto le da argumentos para pensar en "hacer algo lindo esta temporada".

Día uno del año II de Dani Miret

En el primer día de trabajo sobre la pista del mítico Olímpic, tras ya pasar a finales de la semana pasada los reconocimientos médicos, Dani Miret -que inicia su segunda temporada completa al mando de la nave badalonina- pudo contar con casi toda la plantilla al completo. Entre ellos, las nuevas incorporaciones -el propio 'Lapro', Boogie Ellis, Isaac Nogués, Alex Reyes, Emir Sulejmanovic, Kwan Cheatham- que se sumaron a los Ricky, Kraag, Hakanson y Birgander y algunos jugadores del equipo U22 que este año dirigirá una leyenda como Pau Ribas.

Las ausencias fueron en el puesto de '5'. Ante Tomic, que se está recuperando de la lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, entrenó al margen pero todavía no hace trabajo en pista. Quien tampoco estuvo fue el pívot Dane Erikstrup. El danés, de 2'13m. de altura, será el jugador que cierre el juego interior de Dani Miret y llegará cedido del Dubai Basket de Xavi Pascual, aunque todavía está pendiente de oficializarse.

Objetivo Supercopa

Los verdinegros confían en vivir una campaña de alegrías, sin perder de vista ese objetivo tan ambicioso de disputar la Supercopa Endesa en el Olímpic. Dani Miret y sus jugadores se enfrentan al Baskonia el sábado 19 de septiembre (18h CEST) en busca de un lugar en la gran final del domingo (19h CEST).

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Antes, del 26 al 29 de agosto, la Penya se desplazará a Gijón para hacer un stage de pretemporada que culminarán el último día enfrentándose al Obradoiro en un partido amistoso a las 21h (CEST). Días después, Miret y sus jugadores disputarán un par de encuentros en el histórico torneo de Sant Julià de Vilatorta: el jueves 3 de septiembre a las 20:30h (CEST) contra el Kids&Us Manresa y el domingo 6 de septiembre ante el Ratiopharm Ulm alemán (13h CEST). Y la semana siguiente, una nueva participación en la Lliga Catalana en la que los verdinegros se enfrentarán en la fase de grupos a Ilerna Lleida (miércoles 9 de septiembre) y a FIATC Girona el 11, buscando una plaza en la final del domingo 13 (12h CEST).