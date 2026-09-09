El iLERNA Lleida supera al ASISA Joventut en una gran segunda mitad

El iLERNA Lleida superó al ASISA Joventut en un encuentro eléctrico, que se decididó en los minutos finales (89-84) con un destacado James Batemon (17) y Melvin Ejim (15) ante un ASISA Joventut, que contó con una destacada actuación de Ricky Rubio (13 puntosI) y Laprovittola (14), aunque no fue suficiente, en una gran segunda mitad del equipo de Gerard Encuentra.

LLEI-JOV Lliga Catalana iLERNA Lleida 89 84 ASISA JOVENTUT Alineaciones iLERNA Lleida, 89 (18+20+23+28): Hughes (11), Pauli (7), McGhee (14), Shurna (5), Perrin (13)- cinco inicial-, Adria Rodriguez (2), Batemon (17), Ejim (15), Diagné (0), Sanz (5), Majauskas (0). ASISA Joventut, 84 (27+20+18+19): Ricky (13), Hakanson (7), Reyes (10), Sulejmanovic (11), Torres (2)- cinco inicial-, Birgander (10), Laprovittola (14), Ellis (7), Nogués (2), Cheathan (8).

El ASISA Joventut dominó el primer cuarto en el arranque de la 47ª Lliga Catalana con los de Dani Miret mucho más acertados en su ataque, y con los puntos de un Sulejmanovic (9) que relanzaron a los verdinegros, ante un Ilerna Lleida que trataba de no desengancharse al buen inicio de la Penya, con Perrin (5) y Ejin, como los más destacados.

Ricky Rubio jugaba con mucha comodidad (3 asistencias) y con los puntos de Álex Reyes y un Laprovittola que debutaba oficialmente con la Penya en su regreso a Badalona, le llevó a dominar el primer cuarto con un cómodo 18-27 con triple en el segundo final de Sulejmanovic, sin duda, el hombre del primer cuarto para los badaloneses.

Laprovittola, en una acción en los primeros minutos del encuentro / FCBQ

El cuadro ilerdense trató de subir el nivel defensivo, aunque el control de la Penya era claro con su gran acierto ofensivo que le permitía seguir abriendo la renta verdinegra (20-34) a pesar de los intentos de Gerard Encuentra de buscar soluciones a su ataque, muy parco en acierto.

Despierta Batemon

Batemon lograba el primer triple, una gran noticia para el iLERNA Lleida que necesitaba puntos y con un parcial de 5-0 tras mate de Zach Perrin (7), se acercaban tímidamente (25-34). Batemon calentaba su muñeca con su segundo triple, aunque Ricky jugaba a placer (5 asistencias) y así era difícil detener a la Penya (28-40) que obligaba a Encuentra a parar el duelo.

Ejim también despertaba desde el triple, aunque no era suficiente sin poder frenar a Ricky, gran dominador del encuentro, y que también aportaba desde el tiro libre (31-42). Aunque iLERNA Lleida despertó con el tercer triple de Batemon y era Dani Miret que tuvo que llamar al orden a los suyos (36-42).

Zach Perrin, uno de los destacados del iLERNA Lleida en la primera mitad con siete puntos / FCBQ

La peor noticia para el Lleida era le lesión de Diagné en la rodilla a poco del descanso, en una acción desafortunada y con la Penya en control al descanso (38-47).

Despierta iLERNA

El iLERNA Lleida volvió del vestuario con más brío para acercarse a sólo tres puntos (44-47) y que obligaba a Dani Miret a parar rápido el encuentro, muy cabreado por su mal inicio del teercer cuarto. Batemon lograba un nuevo triple y situaba por delante al cuadro ilerdense (48-47) después de un parcial de 10-0.

Dani Miret, dando instrucciones a sus jugadores / FCBQ

Al Joventut le costaba más anotar, con la buena defensa ilerdense, y tampoco encontraba espacios Ricky ni tampoco Laprovittola. Hughes le daba la máxima al Lleida, aunque un triple de Cheatham permitía a la Penya mantenerse por delante después de la cuarta falta de Hakanson.

El duelo se endureció, con mucha lucha por cada balón y en esos minutos, la Penya sacó mayor provecho con las acciones de Birgander y Reyes para volver a coger aire (54-60). Un triple de Laprovittola hacía mucho daño y la diferencia se fue a los nueve puntos (54-63) y obligaba a Encuentra a parar el duelo, tras un parcial de 0-9 para los verdinegros. Ligera reacción del Lleida, que lograba acercarse al final del tercer cuarto (61-65).

Tensión por la victoria

Nadie quería ceder y Perrin lanzaba un codazo en la cara de Ricky y recibía una falta flagrante mientras los de Encuentra no cedían e incluso dominaban (71-68). Las chispas saltaban en cada acción, con muchos contactos y la Penya sacaba ventaja con dos veteranos como Ricky y Lapro (71-74).

Ricky y Lapro jugaron un buen encuentro aunque no fue suficiente para imponerse al cuadro ilerdense / FCBQ

El duelo entró en los cinco minutos finales con todo abierto (77-77). Ricky cogía de nuevo el mando, aunque un triple de Shurna dejaba a las claras que Lleida iba a luchar hasta el final (82-79). Batemon devolvía tres puntos de renta a su equipo (84-81). Un triple de McGhee dejaba el duelo en franquicia para Lleida (87-81), y Alex Reyes respondía con tres tiros libres (87-84).

James Batemon anotaba dos tiros libres que dejaban sentenciado el duelo para el iLERNA Lleida (89-84) que sumaba la primera victoria en la Lliga Catalana.