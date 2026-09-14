El iLERNA Lleida sufre una baja devastadora

Golpe durísimo para el Ilerna Lleida a pocos días para que arranque la Liga Endesa. El conjunto de Gerard Encuentra, que ha realizado una brillante Lliga Catalana y que no la pudo rematar en la final ante el Barça, comunicó este lunes una baja devastadora.

El club anunció que su pívot senegalés, Atoumane Diagne “sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda” por lo que tendrá que pasar por quirófano y se perderá lo que resta de temporada.

Diagne no pudo acabar el primer encuentro de la Lliga Catalana frente al ASISA Joventut al sufrir una caída fortuita y ya se quedó sin poder participar con su equipo ni en el segundo encuentro y tampoco en la final, y es que ya se temía que podía sufrir una lesión importante, que se ha confirmado este lunes, desgraciadamente para el conjunto de la ‘Terra Ferma’.

Un jugador clave en el juego interior

El pívot senegalés de 2,15 y de 27 años, había disputado la última campaña con el equipo ilerdense con el que jugó 33 encuentros, con un promedio de 6,3 puntos y 3,3 rebotes.

Diagne se pierde la temporada completa y obliga al equipo de Gerard Encuentra a ir al mercado en busca de un pívot que le sustituya.Sin duda, una mala noticia para este iLERNA Lleida que sufre el primer gran contratiempo de la nueva campaña sin prácticamente haber comenzado.