El idilio interminable de Schröder con Alemania

Dirk Nowitzki solo habrá uno, y es algo que Dennis Schröder tiene más que asumido. Pero el base germano está haciendo muchos méritos para ser recordado como uno de los mejores jugadores históricos de su país, y en este Eurobasket lo ha vuelto a demostrar.

Ya empiezan a quedar lejos algunas decepciones sufridas por el de Braunschweig. Hace 10 años cayeron en la primera fase de un Europeo cuyos primeros partidos disputaron en Alemania. En el Mundial de 2019 también se marcharon a las primeras de cambio, pero la situación empezó a cambiar en 2021. En los Juegos de Tokio ya se asomaron a los cuartos de final, mientras que en el Eurobasket de 2022 se hicieron con el bronce.

Con las llaves del equipo

Fueron varios veranos los que necesitó el actual jugador de los Sacramento Kings para quedarse con las llaves de la selección. Y ahora que las tiene, lo cierto es que Schröder es un fuera de serie en el baloncesto FIBA, y que tanto el Mundial logrado hace un par de veranos, como este Europeo, llevan su sello.

Schröder levanta el trofeo de campeón del mundo rodeado de sus compañeros / FIBA

En Manila, Schröder se coronó ‘MVP’ tras acabar con Serbia en la final (83-77) en un campeonato en el que promedió 19,1 puntos y 6,1 asistencias por partido. Un logro que repitió anoche en el Arena Riga de Letonia, tras sellar el triunfo de los germanos ante Turquía por 83-88.

Una primera parte muy discreta

Schröder supo rehacerse de una primera parte para el olvido, con únicamente dos puntos anotados desde la línea de personal. No se había prodigado en exceso en el lanzamiento, pero en el segundo tiempo todo cambió.

Encontró buenas sensaciones con su tiro, y anotó dos canastas marcas de la casa que decantaron la final: una penetración a tablero con una parábola que acarició el techo del pabellón, y una suspensión a media distancia, tras un excelente ‘crossover’.

Schröder fue de menos a más en la final y fue decisivo en la victoria de Alemania / FIBA

Sus números en el torneo

16 puntos y 12 asistencias para 19 créditos de valoración, y 20,3 tantos y 7,2 pases de canasta por partido en el torneo que le sirvieron para ser elegido mejor jugador del torneo.

El próximo verano, sin campeonatos internacionales, Schröder descansará. Pero en el horizonte ya planean el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, citas en las que Alemania, actualmente mejor en baloncesto respecto al fútbol, apunta a estar entre las candidatas al oro. Y desde luego, con Schröder en sus filas, todo es mucho más sencillo.