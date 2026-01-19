El idilio del Hiopos Lleida con Canarias

La situación del Hiopos Lleida en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa ha cambiado positivamente desde principios de 2026. Anclado en las cuatro victorias desde la sexta jornada, en un inicio realmente prometedor de temporada, los de Gerard Encuentra rompieron el pasado 2 de enero una sequía en ACB de casi dos meses sin ganar.

Fue en Andorra, ante un Morabanc al que superaron por 79-87, en un partido en el que James Batemon (19 puntos) y Gyorgy Goloman (15 tantos y ocho rebotes) lideraron el triunfo de los ilerdenses. De hecho, el exterior estadounidense sigue siendo un curso más la referencia de los de Encuentra en ataque, promediando 16 tantos por partido que le sitúan como el quinto máximo anotador de la Liga Endesa. Por su parte, el pívot húngaro es uno de los pilares del juego interior del Hiopos, y está mejorando el rendimiento ofrecido en el Bàsquet Girona hace un par de campañas.

James Batemon es el quinto máximo anotador de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Henríquez

San Pablo Burgos resurge con la llegada de Porfi Fisac

Tras batir al conjunto del Principado, el conjunto del Segrià se situó con cinco victorias, manteniendo un margen importante respecto a la zona de descenso. Tanto Covirán Granada como San Pablo Burgos parecían desahuciados semanas atrás, pero la llegada al banquillo burgalés de Porfi Fisac ha revivido al equipo. Que se lo pregunten al Barça, que este pasado domingo sudó sangre para llevarse la victoria del Coliseum por tan solo un punto de diferencia (79-80).

Ante esa reacción de San Pablo Burgos, Hiopos Lleida estaba prácticamente obligado a seguir ampliando su casillero de victorias en ACB. Tras caer de manera dolorosa en el Barris Nord ante Casademont Zaragoza (77-87), el doble desplazamiento a Canarias para medirse a La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria en una semana no era, ni mucho menos, el calendario más favorable u optimista.

Doble triunfo en Canarias

Pero Hiopos Lleida asaltó el Santiago Martín tinerfeño por 87-94 tras una brillante segunda mitad en la que los de Encuentra dejaron al cuadro de Txus Vidorreta en tan solo 38 puntos anotados. El técnico bilbaíno no pudo repetir el gesto de mandar a dormir al equipo ilerdense que hizo el pasado curso, con toda la polémica que aquello generó. Batemon (21 puntos) y Goloman (13 tantos) se encargaron de regresar a casa con el triunfo.

Liderados por Batemon, Hiopos Lleida se apuntó una victoria de prestigio en la visita a La Laguna Tenerife / ACB Photo - Emilio Cobos

Este pasado sábado tocaba volver al archipiélago canario, pero esta vez al Gran Canaria Arena para medirse al Dreamland. Y tal y como ocurrió en Tenerife siete días atrás, de nuevo una victoria por un extraño 50-68 en un partido en el que los de Encuentra dejaron al equipo de Jaka Lakovic con cuatro y nueve puntos anotados en el primer y tercer cuarto. Los locales firmaron una pésima actuación ofensiva, basada también en la concentración defensiva del Lleida, en un nuevo partido en el que Batemon, con 14 puntos, volvió a liderar el ataque de los ilerdenses.

Una 'final' este sábado ante San Pablo Burgos

Tras ese doble triunfo en territorio insular, el Hiopos Lleida ha logrado escalar hasta la undécima posición, con un balance de siete victorias y nueve derrotas. A una jornada para cerrar la primera vuelta, Gerard Encuentra y sus jugadores tienen un margen de cuatro triunfos respecto a San Pablo Burgos, penúltimo clasificado, y seis con Covirán Granada, actual colista y que tan solo ha sumado una victoria en lo que va de campaña. El calendario es caprichoso, y este sábado, a partir de las 20 horas, el Barris Nord será una caldera en la visita del conjunto burgalés, con el que se podría abrir más distancia en la clasificación, más allá de la importancia del 'basket average', que puede servir para desempatar hipotéticas situaciones de futuro en la clasificación.

Los jugadores del Hiopos Lleida celebraron la victoria con la afición desplazada a Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

Las cifras para la permanencia

La pasada temporada, Granada, con nueve victorias, y Leyma Coruña, con siete, fueron los equipos que terminaron la campaña en descenso. En la 23/24, hubo un triple empate a 11 triunfos entre Granada, Breogán, y Obradoiro, que mandó a estos últimos a Primera FEB. Por lo tanto, con esos siete triunfos, Lleida tiene más de la mitad de la faena hecha para seguir por tercera temporada consecutiva en Liga Endesa. Todavía queda faena para conseguir el primer objetivo, el de la permanencia, antes, quien sabe, si de plantear retos más ambiciosos para la segunda mitad de curso.