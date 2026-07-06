El ideario de Pedro Martínez en el Madrid: "Todos han de sentirse importantes"

Pedro Martínez ya piensa como entrenador del Madrid después que este mismo lunes fuera confirmado su fichaje por el club blanco para las tres próximas temporadas. El barcelonés apenas ha tenido tiempo para disfrutar del título con el Valencia Basket porque ya se ha puesto a trabajar en el ‘nuevo’ Madrid junto al nuevo responsable máximo de la sección, Juan Carlos Sánchez.

El entrenador barcelonés de 65 años ya tiene claro que para entrenar al Madrid, hay que darlo todo desde el primer minuto. “Voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí”, dijo.

“Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar competiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible”, aseguró el barcelonés.

Una defensa activa

Pedro Martínez dejó claro cual es su ideario y el que piensa también aplicar en el Madrid. “Me gusta tener una defensa activa, una defensa que sea proactiva. Me gusta compartir el balón. Creo que es importante jugar con pases y que todo el mundo se sienta implicado. Que todos los jugadores se sientan importantes es la principal base”, explicó.

“Un equipo con ritmo, que juegue sin miedo y que sea capaz de competir. Mi principal responsabilidad tiene que ser intentar ayudar a los jugadores y motivarles para que mejoren. Esa mejora va a redundar en el beneficio del equipo. Necesitas que todo el mundo se sienta importante para que estén preparados para ayudar en distintos momentos de la temporada”, dijo.

Preparación física

“También una preparación física y un reparto de los esfuerzos, tanto en los entrenamientos como en los partidos para que los jugadores lleguen a la competición y al final de temporada, que es cuando se van a decidir la mayoría de los títulos, en un buen estado de forma. Por último, también es muy importante una preparación mental. Hay que prepararse mentalmente para un esfuerzo continuado durante muchísimos meses”, comentó Martínez, al que le gustará contar con dos estilos de jugadores.

“Diría que es básico tener los dos perfiles: jugadores con experiencia que tienen una capacidad de liderazgo muy grande, y en el equipo hay algunos que lo han demostrado sobradamente; y también tener jóvenes con energía y ese punto de ilusión de aspirar a lo máximo. Esa es la combinación ideal y la que al final permite que un equipo sea un muy buen equipo”, finalizó el técnico.