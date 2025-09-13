Ibon Navarro: "Vamos a Singapur a intentar repetir título"
El técnico cajista valoró este sábado el triunfo de su equipo en la Copa Andalucía y ya piensa en la cita intercontinental de la FIBA, que arranca este próximo jueves
Emilio Fernández
Ibon Navarro se mostró este sábado satisfecho por la victoria del Unicaja en la Copa de Andalucía, ante un buen Coviran Granada. El técnico vasco recuperó para este partido a toda su plantilla, con la única excepción de Nihad Djedovic, en la víspera del viaje a Singapur de este domingo, para jugar allí la Copa Intercontinental FIBA 2025, a partir del próximo jueves
Valoración del partido
"Para nosotros es un torneo oficial aunque no deja de ser pretemporada. Hemos tenido en cuenta control de minutos y de cargas. Importante que Alberto Díaz haya podido romper a sudar un poco. Controlar los minutos de Chris Duarte, meter un poco más a Castañeda. Solo nos ha faltado Djedovic. Contentos por haber ganado ante un gran Granada que creo que va a tener una muy buena temporada. A descansar y mañana a volar unas cuantas horas a Singapur”.
Covirán Granada
“A nosotros nos viene bien jugar ante este tipo de equipos. Tienen mucho nivel. No son solo un quinteto, tienen profundidad de banquillo y Ramón sabe que tiene que usarlos a todos para jugar a este ritmo. Hacen el campo muy grande, corren muy pronto, llegan a las esquinas muy pronto, tienen a un jugador como Thomas que te puede tirar en cualquier momento. Pero luego han sabido jugar muy bien en momentos muy importantes sin él. Me gusta mucho su equipo y todavía les falta Valtonen que va a llegar como un tiro después del Eurobasket. Insisto en que no es solo un quinteto. Es un equipo que va a dar que hablar. Fue un partido exigente. El Covirán Granada nos ha apretado mucho, es un equipo que juega muy bien y a un ritmo muy alto. Nos puede venir muy bien para los partidos de Singapur, sobre todo, con el equipo japonés que tiene este ritmo tan alto.
Cosas positivas
"Hay muchas cosas positivas de este partido. La reentrada de Alberto Díaz al que le hemos tenido que cuidar mucho y se ha encontrado bien. Sumar minutos para los jugadores en diferentes roles. Olek ya ha aportado cosas y Sule ha podido jugar en el ‘4’. Un paso más. Todavía nos queda mucho. Un buen último test antes de partir a Singapur”.
Viaje a Singapur
“Vamos a intentar revalidar el título. Jugamos contra equipos que no conocemos porque no nos hemos enfrentado ante ellos. Poca información. De los que sí conocemos, sabemos que tienen un nivel alto. Y nosotros no llegamos como el año pasado. Llegamos con un punto físico mucho más bajo que el del año pasado y con un bagaje táctico mucho más bajo. Lo normal. Estamos empezando a echar andar un nuevo proyecto y necesita tiempo”.
Resumen de la pretemporada
“Estoy contento como en todos los partidos anteriores. Esto es un proceso. No se le puede pedir al equipo el nivel que ha tenido hoy respecto al primer partido en Melilla. Tampoco se le puede pedir contra el Real Madrid el mismo nivel que vamos a tener en la Intercontinental. Hay que ir sumando jugadores. Nuestro bagaje táctico es muy escaso y poco asentado. Mucha gente que se pierde, mucha gente que no se sabe las cosas. Algo normal. Hay 9 jugadores que llevan aquí 2-3 años y otros que han llegado antes de ayer. Hay jugadores que les cuesta más porque han estado habituados a tener muchas normas en el juego, y a otros les cuesta menos”.
Mejor el equipo en ataque que en defensa
“Me gusta más el Unicaja cuando ataca, claramente, que cuando defiende. Pero también creo que es una cuestión de tener que ir mejorando. Hay jugadores que están acostumbrados a tener otras normas defensivas y otras posiciones. Aquí se les pide cosas a las que no están acostumbrados. Para eso hay que llegar con muchos entrenamientos y muchos partidos y persistir”.
Química en el vestuario
“Los buenos guisos no se hacen en poco tiempo. Ahora vamos a pasar mucho tiempo juntos metidos en un avión. Creo que la Intercontinental nos va a ayudar a crear muchos lazos. Todavía no está el grupo con mucho poso, pero ya se van estableciendo relaciones y eso es muy importante”.
Regreso de Balcerowski
«Olek está un poco cansado. No sé si más físicamente o mentalmente. Me gustaría darle dos días libres de que no hiciera nada de baloncesto, pero ahora no toca. Él necesita no vernos la cara ni un balón, pero ahora no toca".
¿Llega Djedovic a la Intercontinental?
“Vamos a intentarlo. No soy ni pesimista ni optimista. Viene Manu Trujillo. Si no puede estar Djedovic, estará Manu”.
Situación física de Duarte, Castañeda y Alberto Díaz
“No están al 100%. Xavi va mucho mejor. Chris va poco a poco. Y con Alberto tenemos que tener más cuidado. Y además con Alberto, cuando se le fuerza para jugar, se sobrecarga muchas veces otras cosas. Hay que tener mucho cuidado porque es muy importante para nosotros. El problema de Castañeda es que tiene que aprender muchas cosas y en dos posiciones. Hasta ahora ha estado Dylan y ahora está Alberto al que no conoce. Tiene que ser capaz de jugar con Chris, con Perry. No es lo mismo Olek que Kravish en el nivel que establecen en los contactos de los bloqueos. Tiene muchas cosas que aprender y necesita tiempo”.
