Ibon Navarro manda un mensaje para la nueva temporada: "Control de expectativas"

Ibon Navarro ofreció este viernes sus primeras palabras de la pretemporada, en el tradicional desayuno que el club tiene con la prensa en Quironsalud Málaga, en el primer día de trabajo. El técnico cajista repitió en varias ocasiones la expresión "control de expectativas" a la hora de encarar el curso posterior a la mejor campaña de la historia del club de Los Guindos, con la conquista de cuatro títulos.

El técnico vasco es ambicioso, pero advierte que con varias caras nuevas, se necesitará tiempo para construir el proyecto y también espera que no haya presión sobre el encaje de los nuevos, en especial de Chris Duarte, fichaje estrella de este mercado estival en clave verde y morada.

Ibon Navarro pasó revista a la actualidad del equipo en este arranque de la pretemporada. Estas son sus primeras declaraciones del curso 2025/2026:

Actitud de la vuelta al trabajo

«Muchas ganas, con predisposición a aprender y a aprender cosas nuevas, que vamos a tener que hacer. Los nuevos han tenido muy buena acogida. Ayer tuvimos ya de vuelta a Xavier Castañeda, con la llegada también de Chris Duarte, digamos que tenemos aquí a todos los jugadores nuevos. Empezamos a construir pero como no podía ser de otra forma la predisposición de todo el mundo es muy buena».

¿Un Unicaja muy diferente?

«Va a cambiar lo que tenga que cambiar. Si algo hemos tenido bueno estos últimos dos años es que hemos mantenido una línea positiva, primero porque funcionaba y segundo porque éramos los mismos jugadores. Ahora tenemos cuatro jugadores nuevos de 13. Hay que cambiar. Tenemos jugadores probablemente de tanta calidad como los que se han ido, pero diferentes. Nos tenemos que adaptar. La ventaja que hemos tenido de no partir de cero estos años pasados no la tenemos. Y eso supone un cambio y un tiempecito».

Expectativas

«Hay que cuidar mucho las expectativas del entorno. Prácticamente, estamos en el verano de 2022, con jugadores nuevos y hay que construir. Tal vez no a nivel humano y de grupo, pero estamos como en agosto de 2022. Hay que tener esto en cuenta».

Lesionados

«Bueno, Chris vamos a ver cómo está. Yo supongo que está bien. El hecho de que Xavier y Alberto hayan vuelto, no voy a decir que es un problema, pero si han vuelto es porque no están bien y no se pueden incorporar al trabajo con nosotros. A ver si lo de Xavier es una cuestión menor. Pero lo de Alberto me dicen que son 3-4 semanas y hoy hace dos que tuvo los problemas. Aunque haya vuelto, no lo esperamos en varios días- Pero a nivel de construcción, de enseñar ciertos valores de lo que ha sido el equipo… la presencia de Alberto en el grupo sí que es muy importante para nosotros».

Plantilla con 13 jugadores

«Yo creo que uno de los mayores problemas que hemos tenido con la plantilla la pasada temporada no era tener 14 jugadores, era que teníamos 7 jugadores interiores. Ahora tenemos una plantilla bastante equilibrada. Estoy contento con el diseño de la plantilla, tenemos mucha oportunidad de jugar con el rol de los jugadores. Estoy contento con el diseño porque creo que podemos jugar con los roles de los jugadores».

Regreso al trabajo

"Con ganas, creo que tenemos buena plantilla pero insisto en lo de controlar las expectativas».

Reto diferente

«No es una cuestión de eso. Lo bueno de repetir los jugadores es que nos conocíamos todos. El control que te da conocer a las personas es un control que es difícil llegar a alcanzar. Perdemos grandísimos jugadores, perdemos personas que han sido importantes en el grupo a todos los niveles. Pero tenemos la suerte de los que se han quedado. Mantenemos talento y calidad humana que es lo que le da al club».

James Webb III y Emir Sulejmanovic

«James creo que a nivel humano nos va a dar algo que pudimos perder con la salida de Dylan. Le veo ilusionado, con ganas, atento a todo. Y Sule está como un niño con zapatos nuevos. Es un jugador que nos viene muy bien, nos va a ayudar mucho y también nos deja ese añadido para que un jugador como Olek vaya a crecer, que seguro que lo va a hacer».

Exigencia de ganar títulos

«Este es el problema que pensemos que estamos en agosto de 2025. A nivel de construcción estamos en agosto de 2022. Está muy bien todo lo que hemos conseguido, pero a nivel deportivo necesitamos tiempo. Tenemos que construir todo y encajar todas las piezas. Habrá días mejores y peores, pero tener un rendimiento inmediato como estos años pasados, eso no va a pasar. Se necesita tiempo y suerte».

Diferencia con el pasado curso

«Como ya he dicho la diferencia entre los dos últimos años y este es que manteníamos el bloque. Los partidos amistosos me importan muy poco. Lo que tenemos que hacer es trabajar, conocernos, construir y volver a andar. No vamos a estar como un tiro. Nos tenemos que preocupar de llegar bien y de construir, el año pasado el juego lo teníamos. Hay que tener un equilibrio, pero no vamos a llegar como el año pasado. Eso es absolutamente seguro».

Ayuda de canteranos en los entrenamientos:

«Bueno, creo que nos permiten tener una base de jugadores que si tenemos algún problema los tenemos ahí. Los chicos están teniendo una actitud increíble, es bueno que los tengamos ahí. Pero también es cierto que en años anteriores hemos tenido a los júnior que nos han ayudado, pero ahora nos aportan ese punto más de madurez, sobre todo ahora para pretemporada».

Chris Duarte

«Control de expectativas, también para Chris. Es un jugador que no ha jugado nunca en Europa. Tiene talento y calidad increíble, pero el baloncesto FIBA, en Europa tiene sus dificultades. Se tiene que adaptar, también a sus compañeros. Es un reto para nosotros, pero también para él, intentar encajar en un equipo en el que todo el mundo es importante», finalizó.