Ibon Navarro: "Hay cosas positivas, pero necesitamos más tiempo en el proceso"

Ibon Navarro compareció en sala de prensa tras la derrota del Unicaja frente al Valencia Basket en la primera semifinal de la Supercopa Endesa (87-93). El técnico cajista lamentó el porcentaje en el tiro libre y en el triple, pero reconoció que "hay cosas positivas" y que necesitan más preparación como parte del proceso.

Balance

"Primero felicitar a Valencia. Ni hemos metido de tres ni hemos metido tiros libres. Seguramente hayamos batido un récord de cambios porque no nos ha dado ante un Valencia Basket que te exige correr, te exige atrás. Era un reto y esos tiros no tendrán tanto que ver con la suerte, sino por lo que te hacen correr ellos. Hay cosas positivas y a seguir. La construcción empieza el fin de semana que viene, será muy difícil. Nos hubiera gustado darle una alegría a nuestro público, pero intentaremos devolverles el cariño que siempre nos demuestran".

Desacierto en el tiro

"Creo que tenemos 13 tiros de campo más que Valencia, no es muy normal, hemos hecho un trabajo extraordinario en algo que para nosotros era clave en el partido. El porcentaje tan bajo de tiro de tres puntos, algunos fallos muy importantes con jugadores muy abiertos, después el tiro libre... Esa superioridad se queda en nada. No hay que quedarse con que no hemos metido, sino por qué no hemos metido. Valencia nos ha exigido tanto que ha hecho lo suficiente para que no metamos tiros".

Aterrizaje de Singapur

"Si digo que sí parece que Valencia ha ganado porque estábamos cansados y no es así. No hemos conseguido hacerlo tan bien como el año pasado. Pudimos entonces prepararnos menos y descansar más, ahora nos hemos tenido que preparar más. ¿Que nos ha faltado gasolina? Quizás. Tyson no estaba bien, David no estaba bien, Tyler no estaba bien. Si hablamos de peaje, bendito peaje. No hay que desmerecer a Valencia Basket".

Acople de los fichajes

"Valencia te exige mucho y te da muy poco. Con lo poco que nos han dado, lo han hecho bien. Sulejmanovic ha cogido 11 rebotes, es una barbaridad. Es lo que le pedimos. James ha tenido que bailar con la más fea, se ha tenido que poner con Kameron, cambiar al '4' para tener más rotación sin Tyson. Xavi, con gente tan grande, ha conseguido dar momentos buenos, ha defendido a Moore que ha hecho un partido espectacular. Chris ha tenido momentos brillantes, ha tenido el balón en las manos cuando no teníamos ideas. Es el proceso. Los tres entrenamientos más duros de toda la pretemporada los hemos tenido esta semana. Necesitamos más".

Barreiro

"Jonathan ha hecho su trabajo muy bien. Nos ha condicionado al principio las rotaciones, queríamos manejarle con Josep Puerto. Nos ha ayudado mucho en el rebote cuando sufríamos, han aprovechado, en ese momento de caos ha estado muy bien. Ha metido, ha metido sus tiros, en la idea del equipo, haciendo lo que le pedimos. No quieres fallar, pero a veces lo haces por el sobreesfuerzo".

