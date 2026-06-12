Ibon Navarro ficha por Estrella Roja y se cae como opción para el Barça de basket

Era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial. Ibon Navarro entrenará a partir de la próxima temporada al Estrella Roja serbio, tras anunciar su desvinculación del Unicaja de Málaga unos días atrás. De este modo, Ibon cierra el capítulo más importante de su carrera, después de cuatro años y medio dirigiendo al conjunto andaluz. Pero es el momento de dar el salto a la Euroliga.

"Navarro abre un nuevo capítulo en su carrera como entrenador en Belgrado. Hasta ahora se ha caracterizado por un estilo en el que los equipos que dirigía practicaban un baloncesto muy rápido y de alta intensidad, utilizando un gran número de jugadores en rotación. Le deseamos mucho éxito, felicidad y victorias", expresó en un comunicado el club balcánico.

En su etapa en Unicaja, Ibon Navaro conquistó dos Champions League de la FIBA, dos Copas intercontinentales, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Ahora, en Belgrado, se reencontrará con un jugador que tuvo en sus filas en Málaga: Tyson Carter. El norteamericano es uno de los grandes nombres del equipo serbio y la llegada del técnico español puede potenciar todavía más su rendimiento.

Estrella Roja se clasificó para el play-in en esta edición, aunque cayó ante el Barça en el Palau Blaugrana. El objetivo para el próximo curso será dar un paso adelante y estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Jugar los playoffs sería todo un éxito para la institución, teniendo en cuenta que la última vez que lo consiguió fue en el curso 2015/16.

Se reduce la lista en el Barça de basket

La marcha de Ibon Navarro a Serbia también supone un descarte en la lista de posibles entrenadores del Barça. En su momento, su nombre era el mejor posicionado para sustituir a Xavi Pascual e incluso se hablaba de posibles contactos con su agente. Sin embargo, rápidamente salieron a la luz otros candidatos, por lo que la opción de Ibon fue perdiendo fuerza con el tiempo.

Zeljko Obradovic y Óscar Orellana son los entrenadores que tienen más opciones de ocupar el banquillo culé, aunque la decisión no se tomará hasta final de temporada, cuando el Barça finalice su recorrido (o levante el título) en Liga Endesa. El conjunto blaugrana está a una sola victoria de estar en la gran final, liderando por 2-0 las semifinales contra La Laguna Tenerife.