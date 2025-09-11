Ibon Navarro: "Creo que Alberto Díaz podrá jugar ya la Copa de Andalucía"

Ibon Navarro está metido de lleno en la construcción del nuevo Unicaja 2025/2026. Tras varias semanas con muchas ausencias, los lesionados van recuperándose y el internacional polaco Olek Balcerowski ya esta también en Málaga. Se puede decir que la verdadera pretemporada arranca ahora, aunque con el tiempo muy justo para empezar la competición, que arrancará el jueves de la semana que viene para los cajistas con la Copa Intercontinental. Antes, toca la Copa Andalucía en Córdoba, contra el Granada. De todas estas cosas y muchas más, incluido el pasado reciente, habló este jueves largo y tendido el técnico cajista en el programa "La Jugada de Málaga" de Canal Sur.

Paciencia con el proyecto 2025/2026

"Será un error que comparemos a los que han llegado con los que se han marchado. Pero es normal. No es que hemos cambiado jugadores, es que tenemos que cambiar la forma de jugar. Son jugadores que juegan en la misma posición que los que se han ido, pero son distintos. Tengo que cambiar mucho. Vamos a jugar diferente. Pero nos viene bien para no ser previsibles, después de tres años haciendo las mismas cosas. Partimos de cero en muchas cosas. Nos va a llevar tiempo y quiero pedir paciencia, la misma que había en el verano de 2022, cuando había ilusión, pero no tantas expectativas como hay ahora. Vamos un poquito tarde porque Castañeda, Alberto, Duarte y Balcerowski se han perdido 18 entrenamientos de pretemporada. Son muchos días".

Salidas rumbo a la Euroliga

"Lo de Carter, Osetkowski y Kameron Taylor lo podíamos presumir. Lo de Yankuba Sima nos pilló con el paso cambiado. Pero siempre pasan las cosas por alguna razón y el mismo día que nos lo comunican, que fue muy temprano, Emir Sulejmanovic estaba en Benalmádena celebrando su despedida de soltero. Vino a tomar un café conmigo y se fue con el contrato debajo del brazo. Me fastidia que se hayan ido Carter, Osetkowski o Taylor, pero es que es lo que les prometimos. Les dijimos que vinieran al Unicaja, que eso les iba a ayudar a crecer y mejorar como jugadores. Estoy tranquilo. Se han ido jugadores muy importantes, pero se han quedado otros que también son muy importantes y que son los que encarnan lo que ha sido el Unicaja estos tres últimos años. La verdad es que podía haber sido peor".

BCL 2025/2026

"La BCL va a ser una competición muy bonita, en la que cada vez somos menos favoritos porque han llegado muy buenos equipos y los que ya había han realizado muy buenos fichajes. El nivel de entrenadores también ha subido mucho en la competición FIBA. La verdad es que si no jugamos al 80-90% podemos perder partidos".

Fichaje de Chris Duarte

"Es un chico que tenía ofertas muy importantes de equipos de Euroliga de fuera de España, incluso de un equipo campeón el pasado enero-febrero. Lo más llamativo de Duarte es que tiene unos valores diferentes a los de las grandes estrellas. En su caso, la familia está por encima de otras cosas Y eso nos ha ayudado a convencerle para que viniera aquí. Garantizarle que su familia va a estar bien. Es un jugador complicado de gestión para mí, porque es un jugador que no hemos tenido nunca. Tengo que gestionar sus costumbres, sus hábitos, su forma de entender el baloncesto... Y también tengo que gestionar al grupo para meter a un jugador que la prensa y el público consideran que es una estrella. Y aquí, no hay estrellas. Es un reto para mí todo esto".

Alberto Díaz

"Alberto Díaz está mejor. Creo que podremos contar con él ya en breve. Ha sido muy responsable con esta lesión decidiendo no ir al Eurobasket. Es todo alma y corazón y a veces eso le ha hecho correr riesgos, pero esta vez lo ha hecho muy bien. Desafortunadamente, le echamos de menos en la selección, pero el riesgo era alto si hubiera estado allí. Creo que jugará el sábado la Copa de Andalucía".

Copa de Andalucía

"La afronto como un partido de pretemporada. Tendremos que hacer pruebas, más que en los partidos anteriores porque estarán Castañeda, Balcerowski, Alberto y la integración más completa de Duarte. Habrá que mover a jugadores y ponerlos en otras posiciones... Es un partido para nosotros oficial y que intentaremos ganar. Coviran ha hecho un equipo muy interesante con algunos jugadores de nivel de Euroliga. Va a ser un partido atractivo".

Copa Intercontinental

"Va a ser más dura porque no llegamos al mismo nivel que el año pasado, que teníamos muy buen volumen físico y táctico ofensivo y defensivo. Esta vez tenemos muy pocas cosas asentadas. No estaremos ni al 60%. ¿Nos va a dar con eso? No lo sé...".

Baja de Nihad Djedovic

"Vamos a ver si Djedovic puede jugar en Singapur. Viaja el domingo y hay que ver si juega o no. Lo gestionaremos de la mejor manera posible. Sus sensaciones son mejores que el diagnóstico".

Futuro de Ibon Navarro

"Han llamado a preguntar, pero tengo claro por qué renové hasta junio de 2027. Empecé con Juanma Rodríguez y Antonio López Nieto en 2022, con la idea de crear algo bonito, un estilo de equipo. Creo que lo hemos hecho y eso quedará ahí. Mi agente sabe lo que opino y sabe por qué renové. Si no pasa nada extraordinario, acabaré en junio de 2027, que es cuando acaba también López Nieto como presidente".

Proyecto con 13 jugadores

"Tener 14 jugadores fue lo que más energía me quitaba, más sueño me quitaba la pasada temporada. Dejar fuera a un jugador en partidos importantes era... Más que lo de los 14, lo peor era el diseño. La entrada de Balcerowski fue contar con 7 pívots. Fue un problema. Eso no es manejable, aunque puedas poner a Ejim como exterior".