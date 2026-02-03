Hunt vuelve a decidir sobre la bocina para que el Joventut siga invicto en la BCL

El escolta Cameron Hunt asaltó sobre la bocina su antigua casa y el Joventut ganó por 83-85 al Würzburg y mantuvo su condición de invicto en la Liga de Campeones. Precisamente, los 18 puntos del estadounidense fueron vitales para que los de Dani Miret sumaran la tercera victoria en el TOP-16 y estén cada vez más cerca de lograr el billete para los cuartos de final.

Pese a que el Joventut arrancó con un parcial de 0-7, el Würzburg se rehízo a lo grande con un espectacular 3+1 de Davion Mintz para darle la vuelta por completo al buen inicio de los visitantes (8-7, min. 4). Los verdinegros empezaron a entonarse desde la línea de tres y un triple de Guillem Vives abrió la primera brecha en el luminoso (11-17, min. 7).

El equipo alemán, lejos de reaccionar, vio cómo los verdinegros cerraron el cuarto con un 15-27 tras una jugada muy bonita que acabó con asistencia de Ricky Rubio y gancho de Simon Birgander.

El guion en el segundo periodo no cambió y se unió a la fiesta Cameron Hunt, que volvió a la que fue su casa y donde hizo historia, siendo partícipe del ascenso desde tercera división hasta la Bundesliga, para poner la máxima renta hasta ese momento (24-38, min. 14). Los locales intentaron rebajar la desventaja en múltiples ocasiones, pero la Penya anotó con mucha facilidad en la pintura de la mano de Ante Tomic (36-49, min. 18).

Cameron Hunt, en un partido de la BCL con la Penya / FIBA

Al final, el equipo badalonés se fue al descanso con un 42-50 después de una falta antideportiva de Yannick Kraag que provocó un parcial de 5-0 para los de Baviera. En la reanudación, los locales siguieron en la buena dinámica del tramo final de la primera mitad y rebajaron aún más la desventaja con más buenos minutos de Mintz (51-55, min. 24).

El Joventut no mejoró en los minutos posteriores y otro triple de Brae Ivey puso a los suyos a tan sólo dos puntos para provocar el tiempo muerto urgente de Dani Miret (58-60, min. 28). Pese al arreón local, los verdinegros consiguieron un 62-66 en el marcador para ganar algo de tranquilidad.

En el último cuarto se confirmaron las buenas sensaciones del Würzburg en la segunda mitad y logró ponerse por primera vez por delante tras cinco puntos consecutivos de Marcus Carr (69-66, min. 33). El tramo final de encuentro se convirtió en un intercambio de golpes y, con el equipo germano ligeramente mejor en ataque, Hunt empató la contienda para dar paso a unos últimos segundos de infarto (79-79, min. 39).

Noticias relacionadas

En la última jugada, con empate en el marcador, Hunt se quedó la bola durante toda la posesión y, justo antes que sonara la bocina del final de partido, anotó una 'bomba' en penetración para dar la victoria al Joventut por 83-85, la octava en ocho partidos jugados en la Liga de Campeones.