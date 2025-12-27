Hugo González, el nuevo rostro del baloncesto español que revoluciona la NBA

A sus 19 años, Hugo González Peña se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras del baloncesto español en la élite mundial. Seleccionado en el puesto 28 del Draft de la NBA de 2025 por los Boston Celtics, el escolta madrileño ha dado el salto desde la cantera del Real Madrid a uno de los escenarios más exigentes del deporte. Y no sólo por su proyección técnica, sino por su carácter y personalidad dentro y fuera de las pistas que ya da de qué hablar en Estados Unidos.

Hugo González nació el 5 de febrero de 2006 en Madrid, en una familia profundamente ligada al baloncesto ya que ambos padres fueron jugadores profesionales, y es precisamente esa herencia la que marcó sus primeros contactos con la pelota naranja desde niño. Entró en la cantera del Real Madrid con solo 9 años, destacando rápidamente por su versatilidad y madurez en cada etapa formativa.

Del Real Madrid a la NBA

Su progresión fue meteórica. En la Liga EBA y en las categorías inferiores del club merengue se consolidó como uno de los talentos más sólidos de su generación, liderando al equipo U18 del Real Madrid para conquistar el prestigioso Next Generation Tournament en 2023 y 2024, siendo elegido MVP en la edición de 2024 por su dominio completo en puntos, rebotes y asistencias.

Con apenas 16 años debutó en la Liga ACB con el primer equipo blanco, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes de la historia del Real Madrid en hacerlo y acumulando experiencia en partidos de máximo nivel europeo antes de dar el gran salto a Norteamérica.

Con 1,98 metros y una envergadura que le permite jugar tanto de escolta como de alero, Hugo González combina una lectura de juego avanzada con una defensa intensa y un tiro en constante mejora. Su físico y su capacidad para defender a jugadores de diferentes perfiles le han valido elogios incluso en la Summer League de la NBA, donde mostró solidez defensiva y buenos destellos ofensivos frente a rivales de élite.

En su temporada de 'rookie' con los Celtics, González ha ido ganando progresivamente minutos y responsabilidad. Sus estadísticas sorprenden que que promedia unos 4,2 puntos y 2,8 rebotes en la temporada regular. Unos números que reflejan un rol creciente dentro de un equipo con aspiraciones altas, destacando especialmente por su energía, rebote defensivo y lectura táctica, según apuntan desde los medios locales.

Además, su impacto en la liga va más allá. Este pasado mes de octubre se convirtió en uno de los titulares más jóvenes en la historia de los Celtics, y es, junto Jayson Tatumun, el único jugador menor de 20 años capaz de lograr un doble-doble como Celtic. Un hito para la franquicia más laureada de la NBA.

En sus primeras declaraciones como jugador de los Celtics, el español destacó la importancia de la influencia de jugadores como Serge Ibaka o Rudy Fernández, con los que coincidió en el Real Madrid y le pudieron preparar para su aventura en la NBA.

Ya habiendo dejado huella en sus primeros meses en la NBA, el próximo paso para González es hacerse fuerte en la selección nacional. Con España, Hugo ha logrado ya medallas de plata en el Mundial Sub-17 de 2022 y en el EuroBasket Sub-18 de 2023. En 2025 debutó con la selección absoluta española, aportando 11 puntos y 6 rebotes en un partido de clasificación para el EuroBasket, y ahora, a sus 19 años, se espera que sea un habitual en las listas de Chus Mateo.