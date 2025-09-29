Hugo González: "El Madrid tiene la mejor cantera de Europa"

Queda poco menos de un mes para el inicio de la NBA y algunos jugadores jugarán su primera temporada en Estados Unidos. Uno de los más seguidos en España es Hugo González, que fue elegido en el Draft por los Boston Celtics y aterriza en el continente americano procedente del Real Madrid. En el Media Day, Hugo habló sobre la importancia del club blanco, su adaptación y lo que espera durante el curso.

"Fue una bendición, todo chico en España o en Europa quiere ir a la mejor cantera, y la mejor es el Madrid, por cómo te enseñan a jugar, por cómo te hacen crecer como persona. Superagradecido porque lo hicieron todo para mí desde que tenía 10 años”, comentó, reconociendo que la entidad blanca tiene "la mejor cantera" y es el "mejor club" de Europa.

El día que ganó el Madrid la Liga Endesa era también el del Draft. "Jugábamos el partido por el campeonato con el Real Madrid y ganamos. Estaba súper orgulloso. Pero, sinceramente, en cuanto ganamos, ya pensaba: ‘Bueno, ya tenemos la mitad del trabajo hecho… ahora a ver qué tal va la noche", dijo. El español fue elegido en el puesto 28 por la franquicia de Boston.

Hugo González, con los Boston Celtics en la Summer League / X

"Resultó ser una noche larguísima. Esperaba que el proceso del draft fuera diferente. Pensaba que los jugadores ya sabían adónde iban antes de la noche del draft, pero no es así. Eso me sorprendió mucho. Uno se pone nervioso, claro, pero al mismo tiempo sabe que pase lo que pase, le va a ir bien. Y en cuanto a la ropa y todo lo demás, como estuve allí desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, solo necesitaba estar cómodo".

Hugo dejó muy buenas sensaciones en la Summer League, liderando a su equipo en varios partidos, aunque la pretemporada es muy diferente a la temporada regular. El español dejó el Madrid con dos títulos de ACB, una Supercopa y una Copa del Rey, y ahora tiene el objetivo de conseguir un anillo con Boston. Un sueño más que posible teniendo en cuenta la gran plantilla de la que forma parte.

Sí es cierto que los Celtics afrontan una temporada más complicada que las últimas, con la durísima baja de Jayson Tatum o las salidas de Holiday y Porzingis. Realmente, la ausencia de su estrella hace que las aspiraciones no sean las mismas que los últimos años. Sin embargo, para Hugo es una oportunidad para tener más minutos y poder encontrar un hueco en la plantilla.

Boston, una nueva ciudad

"La confianza es algo que hay que construir. No puedes tenerla de verdad hasta que te veas ahí fuera y lo demuestres. Así que no diría que hay nada llamativo ni especial que quiera prometer. Lo que pueden esperar es que siempre seré el que más se esfuerza. Aunque algo no sea mi responsabilidad directa, haré todo lo posible para asegurarme de que se haga bien. Eso es lo que puedo controlar. Y voy a intentar ser el mejor en eso", confesó.

Y sobre la ciudad de Boston, también tiene opinión. "Caminé por la ciudad lo más posible, me estoy adaptando a una ciudad distinta, cultura distinta, baloncesto distinto. Soy de Madrid, y Madrid es parecido en el centro, un poco complicado conducir por aquí. Esperas edificios muy altos, pero también hay edificios más parecidos a Europa".