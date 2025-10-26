Hugo González se convierte en el segundo titular más joven en la historia de los Celtics

El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, se convirtió este domingo en el segundo jugador más joven en salir de titular con la camiseta de los Boston Celtics.

Tras darle sus primeros minutos el viernes en el partido perdido por Boston contra los New York Knicks, el técnico Joe Mazzulla eligió a González como titular en la visita a los Detroit Pistons.

Su buena actuación ante los New York Knicks le valió la titularidad ante los Pistons / Heather Khalifa / AP

El exmadridista fue titular a los 19 años y 263 días, y solo Jayson Tatum (19 años y 228 días) consiguió estrenarse antes que él con la camiseta de los Celtics.

González anotó seis puntos y capturó cuatro rebotes el viernes en 22 minutos, en la derrota contra los Knicks en el Madison Square Garden.