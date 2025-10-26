Baloncesto
Hugo González se convierte en el segundo titular más joven en la historia de los Celtics
El español de 19 años salió este domingo en el quinteto inicial ante los Detroit Pistons
El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, se convirtió este domingo en el segundo jugador más joven en salir de titular con la camiseta de los Boston Celtics.
Tras darle sus primeros minutos el viernes en el partido perdido por Boston contra los New York Knicks, el técnico Joe Mazzulla eligió a González como titular en la visita a los Detroit Pistons.
El exmadridista fue titular a los 19 años y 263 días, y solo Jayson Tatum (19 años y 228 días) consiguió estrenarse antes que él con la camiseta de los Celtics.
González anotó seis puntos y capturó cuatro rebotes el viernes en 22 minutos, en la derrota contra los Knicks en el Madison Square Garden.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Real Madrid - FC Barcelona, en directo: última hora en vivo del clásico de LaLiga
- El once que ha ensayado Flick para el Clásico del Bernabéu
- La convocatoria del FC Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid
- Maldini se moja antes del Clásico: 'El Barça firmaría este resultado
- El gran gesto de capitán de Raphinha
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El último recado de Lamine Yamal al madridismo antes del clásico en su Instagram
- La confesión más sincera de Nicki Nicole: '¿Estás embarazada? No, pero...