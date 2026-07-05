Horas clave para Juancho Hernangómez y el Real Madrid

El Real Madrid sigue planificando la próxima temporada y las próximas horas son claves para el futuro de varios jugadores. El futuro de los ala-pívots en el conjunto blanco pasa por la renovación de Chuma Okeke, un asunto que se resolverá este mismo domingo. Y es que hoy es el último día en el que el club puede ejecutar la opción de corte para no extender su contrato un año más.

En caso de no llevarse a cabo este movimiento, Chuma Okeke seguirá en el Real Madrid el próximo curso. Según 'Encestando', si los blancos hubieran conseguido el fichaje de Isaac Bonga, que todo hace indicar que se unirá finalmente a Panathinaikos, Okeke no habría seguido en la capital. Por tanto, el futuro de estadounidense puede dar pistas acerca del de Juancho Hernangómez.

Juancho y Willy Hernangómez, en una concentración de la selección española / EFE

El ala-pívot español está en una encrucijada importante. Si Bonga llega a Atenas, se le complica la posibilidad de tener muchos minutos con Zeljko Obradovic. No hay que olvidar que Panathinaikos contaría con Rogkavopoulos, Mitoglou, Hayes-Davis y el fichaje alemán en esa posición. Por tanto, Juancho quizá debería buscar una salida y España es de su agrado.

Eso sí, tanto el club griego como Juancho han asegurado que quieren mantener su relación al menos hasta que finalice contrato en 2027. Con lo que no contaba el español era con los refuerzos que iba a traer Dimitris Giannakopoulos y cómo pueden repercutir en su minutaje en pista. En la directiva madridista gusta Juancho, por lo que siguen de cerca cualquier posibilidad que pueda abrirse.

Jaime Pradilla, nuevo fichaje del Real Madrid / FEB

La salida de Trey Lyles obliga a la directiva madridista a moverse por un '4'. Si bien es cierto que Mario Hezonja, o Gaby Deck, pueden ocupar esa posición, los blancos han contado con todos estos jugadores además del canadiense, que ha puesto rumbo a la NBA. Las lesiones obligan a tener una plantilla amplia y es por eso que se quiere a otro ala-pívot.

Pedro Martínez, nuevo entrenador

El club blanco, además de nuevos jugadores, también iniciará una etapa con nuevo entrenador. Pedro Martínez será el que sustituya a Sergio Scariolo en los banquillos, con el objetivo de trasladar el buen juego que se ha visto en Valencia a la capital española. Llegar a la final de la Euroliga no fue suficiente para que Scariolo siguiera en el club, por lo que la exigencia para Pedro es máxima.

Los números de Juancho Hernangómez han sido de gran nivel esta temporada en Europa. Con una media de 24 minutos por encuentro, ha promediado 8 puntos y 6,5 rebotes. En muchos partidos, ha sido una pieza decisiva para alcanzar los playoffs de Euroliga, aunque no se pudo llegar a la Final Four. Queda la duda de si este año seguirá aportando en Grecia y probará suerte en el Real Madrid.