Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Real Madrid, último partido del Torneo Costa del Sol
Los de Ibon Navarro disputan su primer partido en el Palacio Martín Carpena, que rozará el lleno para ver en directo al nuevo proyecto verde 2025/2026
Emilio Fernández
El Unicaja termina este domingo su participación en el Torneo Costa del Sol. Tras ganar 92-76 el viernes en Vélez-Málaga al Alba Berlín, ahora se cita con el nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo. Será el tercer amistoso de la pretemporada para los de Ibon Navarro, que siguen avanzando en el trabajo de preparación, aunque con varias ausencias por lesión, además de la del internacional polaco Olek Balcerowski, que se encuentra en Letonia disputando el Eurobasket.
Horario del Unicaja-Real Madrid
El partido contra el Real Madrid, que precisamente fue el último rival del Unicaja en el play off por el título de la pasada temporada, se jugará este domingo 7 de septiembre, a partir de las 18 horas. Quedan aproximadamente 500 entradas a la venta, a un precio único de 8 euros
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro de los de Ibon Navarro contra el equipo de Sergio Scariolo se verá en directo a través de las cámaras de 101 Televisión. Al concluir el partido, se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el Carpena en el sitio web de La Opinión de Málaga.
