Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Coviran de la Copa de Andalucía

El Unicaja termina este sábado con sus compromisos de pretemporada. Tras el Memorial Javier Imbroda en Melilla y los dos partidos del Torneo Costa del Sol, toca este fin de semana jugar la Copa de Andalucía contra el Coviran Granada, el otro representante del baloncesto andaluz en la elite, una vez que el Baloncesto Sevilla no cumplió con los requisitos extradeportivos para ascender y la ACB repescó a los de la ciudad de La Alhambra, descendidos el curso pasado.

Último test

El choque por el título andaluz será el último de preparación de esta pretemporada para los verde y morados. El Unicaja viajará el domingo desde Málaga a Singapur, vía Estambul, para comenzar el jueves de la próxima semana la temporada 2025/2026 con la disputa del primer partido de la Copa Intercontinental FIBA.

La gran novedad en el Unicaja en este último partido de la pretemporada será la presencia de Olek Balcerowski, que una vez ha terminado su participación con Polonia en el Eurobasket, ha regresado a Málaga para incorporarse al trabajo de preparación del Unicaja.

Horario del Unicaja-Coviran

El partido contra el equipo granadino se jugará este sábado 13 de septiembre, a partir de las 12.30 horas, en el pabellón de Vistalegre de Córdoba.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El choque de la Copa de Andalucía se verá en directo a través de las cámaras de Canal Sur Televisión. Al concluir el partido, se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.