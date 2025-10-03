Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Bilbao Basket de la Liga Endesa

El Unicaja pone en marcha este fin de semana la Liga Endesa. Tres meses y medio después del último partido de la semifinal por el título contra el Real Madrid, vuelve la competición de la regularidad con el Bilbao Basket como primer protagonista. Precisamente, el equipo en el que jugará cedido Melwin Pantzar después de hacerse oficial este verano su fichaje como verde y morado hasta 2030.

Hay muchos detalles que marcan el debut en casa. La plantilla de Ibon Navarro aún esta en construcción y queda lejos diciembre, cuando se estima esa velocidad de crucero, pero lo cierto es que la previa tendrá a una gran protagonista: la Copa Intercontinental. El equipo brindará a la afición el último título conquistado en Singapur antes de que la undécima banderola baje, por medio del canterano Dani Carrasco, para acompañar a los otros 10 trofeos.

Horario del Unicaja-Bilbao Basket

El encuentro contra el Bilbao Basket, correspondiente a la primera jornada de la temporada regular de la Liga Endesa, se jugará este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. No solo servirá para abrir la ACB, sino que también pondrá en marcha la primera de las cuatro franjas horarias que ha dispuesto DAZN para el sábado.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Jaume Ponsarnau se verá en directo a través de las cámaras de DAZN. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas, además de todo lo que ocurra en la fiesta de la Copa Intercontinental.

Vía: La Opinión de Málaga