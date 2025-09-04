Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Alba Berlín, primer partido del Trofeo Costa del Sol 2025

Los de Ibon Navarro disputan su primer partido de pretemporada en la provincia ante el histórico equipo alemán

El Unicaja 2025/2026 sigue con su trabajo de pretemporada.

Emilio Fernández

El Unicaja disputa este fin de semana el Trofeo Costa del Sol, en el que tendrá como rivales al Alba de Berlín alemán y al Real Madrid. Tras ganar el domingo pasado al Melilla Baloncesto, los de Ibon Navarro tienen dos tests de pretemporada más para equilibrar cómo va el trabajo de preparación de cara a la inminente temporada 2025/2026.

Horario del Unicaja-Alba Berlín

El partido contra los alemanes, el primero del torneo, se jugará este viernes 5 de septiembre, a partir de las 20 horas en el pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, que estrenará nuevo parqué para esta ocasión.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro de los de Ibon Navarro contra el equipo germano se verá en directo a través de las cámaras de 101 Televisión. Una vez concluya el partido, la web de La Opinión de Málaga dará cuenta de todo lo ocurrido durante el choque.

