Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Al Ahli de la Copa Intercontinental FIBA 2025
Los de Ibon Navarro arrancan este jueves contra el campeón de África la lucha por revalidar el titulo intercontinental en Singapur
Emilio Fernández
El Unicaja inicia este jueves en el Singapore Indoor Center su andadura en la Copa Intercontinental FIBA 2025. Por delante, tres partidos para tratar de revalidar el título logrado hace ahora un año en este mismo escenario. El primero, contra el campeón de África, el Al Ahli de Libia.
Los verdes arrancan oficialmente la temporada en la lejana ciudad-estado asiática, con la duda de Nihad Djedovic y con una plantilla renovada respecto a la de las últimas temporadas.
14 jugadores
Con 14 jugadores en la expedición, Ibon Navarro deberá hacer dos descartes, teniendo en cuenta que seis de los 12 convocados para cada partido tienen que ser jugadores "cupo", por lo que uno de los 7 extranjeros de la actual plantilla cajista (Perry, Kalinoski, Castañeda, Duarte, Tillie, Webb III y Kravish) deberá quedarse fuera de los elegidos para cada partido.
Horario del Unicaja-Al Ahli
El partido contra el equipo africano se jugará este jueves, 18 de septiembre, a partir de las 14 horas, en el Singapore Indoor Center.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El choque de la Copa Intercontinental podrá seguirse por televisión a través de las cámaras de 101 Televisión y también de Teledeporte. Al concluir el partido, se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.
Vía: La Opinión de Málaga
