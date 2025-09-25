Horario y cómo ver la semifinal de Supercopa Valencia Basket-Unicaja gratis por televisión

El Valencia Basket arranca este sábado 27 de septiembre su participación en la Supercopa. La cita en semifinales, encuentro que se disputará 18:00 horas, frente al anfitrión, el Unicaja Málaga. El objetivo de los de Pedro Martínez es luchar por el primer título en juego de la temporada en el Palacio Martín Carpena de Málaga.

Los aficionados del conjunto taronja están de enhorabuena. DAZN, la plataforma que ha adquirido a partir de esta temporada los derechos del baloncesto nacional para las próximas 5 temporadas, comenzará su alianza con la ACB ofreciendo en exclusiva la Supercopa Endesa Málaga 2025, el primer título oficial de la temporada de baloncesto en España, que se disputará este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio Martín Carpena de Málaga.

La gran noticia es que a modo de regalo de bienvenida, las semifinales estarán disponibles de forma gratuita en la App de DAZN, solo con registrarse con un correo electrónico, sin ningún tipo de coste. Es decir, que tanto el Unicaja-Valencia Basket (18 horas) como el Real Madrid-La Laguna (21 horas) del próximo sábado se podrán ver en abierto. La gran final del domingo a las 19:00 será el primer partido que la plataforma ofrezca para sus abonados.

Pablo Laso y Víctor Claver, comentaristas

Con una cobertura de primer nivel, la Supercopa Endesa estará presentada por Leyre Barriocanal. La narración correrá a cargo de Fran Guillén, quién estará acompañado en el análisis por dos figuras de referencia del baloncesto español, Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid y uno de los técnicos más laureados de Europa, y Víctor Claver, exjugador del Valencia Basket.

Vía: Superdeporte