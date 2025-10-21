Horario y dónde ver el inicio de la NBA: Thunder - Rockets y Lakers - Warriors

Casi cuatro meses han pasado desde que los Thunder se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en su historia. Tras imponerse en el séptimo partido de las Finales a los Indiana Pacers, OKC consiguió hacer historia y levantar el título con uno de los equipos más jóvenes de todos los tiempos. Ahora, 121 días después, la NBA vuelve a entrar en escena con los dos partidos inaugurales que darán el pistoletazo de salida a una nueva y emocionante temporada de la mejor liga del mundo.

Los Thunder levantaron el título de campeones el pasado mes de junio / MANUELA SOLDI / EFE

Un momento para la eternidad

Uno de los momentos más icónicos de cada temporada de la NBA es, sin ningún lugar a dudas, la ceremonia de entrega de los anillos de campeones a los vigentes ganadores. En esta ocasión, y por cosas del destino, los jugadores de los Thunder recibirán sus anillos bajo la atenta mirada de un espectador de lujo: Kevin Durant. Casi diez años han pasado desde que KD abandonó la franquicia que lo vio crecer y que le permitió convertirse en la estrella que es hoy en día. Uno de los mejores jugadores de la historia de los Thunder —por no decir el mejor— verá en primera persona la ceremonia de entrega de los anillos de campeones al equipo que abandonó en busca de ganar un campeonato.

Más allá del morbo, Thunder y Rockets se enfrentan en un vibrante primer encuentro entre los equipos que quedaron en primer y segundo lugar de la Conferencia Oeste la temporada pasada. Para el partido inaugural, OKC cuenta con la baja de Jalen Williams. El joven jugador de los Thunder sufrió una lesión en una de sus muñecas y, a día de hoy, su presencia en el partido inaugural es toda una incógnita.

Por su parte, los Rockets inician una temporada ilusionante. Junto a Kevin Durant, los de Houston cuentan con una plantilla liderada por Amen Thompson y Alperen Sengun, quien viene de realizar un gran EuroBasket con Turquía.

Un Curry vs Lebron... que no se dará

El otro partido inaugural de la NBA enfrentará a Lakers y Warriors, un encuentro que no contará con LeBron James. El Rey será baja para este inicio de temporada, y la franquicia de Los Ángeles no ha especulado con un posible regreso de su estrella. Con quien sí podrá contar JJ Redick es con Luka Dončić. El esloveno encara su primera temporada completa con los Lakers tras ser traspasado por los Mavs la temporada pasada.

Como rival, los Lakers se medirán a los Warriors de Stephen Curry. La franquicia de San Francisco ha tenido muchas dificultades en este mercado de traspasos. Al Horford es la nueva cara de unos Warriors que cerraron el “culebrón Kuminga”, pagándole al jugador congoleño 48,5 millones por dos temporadas y asegurando así su continuidad en San Francisco.

Horario, dónde ver los dos partidos inaugurales

El primer partido de la temporada será el que enfrentará a los Thunder y a los Rockets. El encuentro arrancará a la 1:30 h de la madrugada (hora española) de la noche del martes 21 al miércoles 22 de octubre. El segundo partido, Lakers - Warriors, se disputará a partir de las 4:00 h de la madrugada (hora española). Ambos partidos se podrán ver en exclusiva en la plataforma y aplicación de DAZN.