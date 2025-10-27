Euroliga
Horario y dónde ver el Barça-Armani Milán, de la 7ª jornada de la Euroliga
El Barça se mide este martes al cuadro italiano con la necesidad de seguir sumando victorias en la máxima competición europea
El Barça recibe este martes en el Palau al Armani Milán, en encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga, con la obligación de sumar una victoria después de la dolorosa y un tanto vergonzante derrota sufrida también en el Palau ante el Zalgiris Kaunas.
Los de Joan Peñarroya, que todavía van en busca de la regularidad en la máxima competición europea, no pueden permitirse un segundo traspié consecutivo en el Palau y el equipo debe ofrecer una imagen totalmente diferente a la vivida la pasada semana.
HORARIO DEL BARÇA-ARMANI MILAN, DE EUROLIGA
El encuentro se disputará en el Palau Blaugrana, este martes, día 28, a partir de las 20.30 horas
DONDE VER POR TV
El partido de Euroliga se podrá seguir a través de Movistar+, cadena que cuenta con los derechos de emisión de la competición y también se podrá seguir en directo a través de SPORT.ES con el seguimiento del duelo y todo lo que suceda en esta partido europeo.
