A qué hora y dónde ver el España - Georgia de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

La nueva España de Chus Mateo afronta este domingo su primera gran prueba de fuego en las Ventanas FIBA rumbo al Mundial 2027. Tras el sólido triunfo en Dinamarca (64-74), donde el seleccionador debutó con buenas sensaciones y descubrió oficialmente a su nueva joya, Great Osobor, llega un encuentro con aroma a revancha. Nada menos que Georgia, el equipo que frustró a la selección en su estreno del pasado Eurobasket y que terminó condicionando su eliminación prematura.

El contexto invita a un choque de alto voltaje. España llega con confianza, pero también con bajas sensibles. Jaime Fernández, máximo anotador en tierras danesas, quedó fuera tras el golpe sufrido en aquel choque. Mateo mantiene una convocatoria sin jugadores Euroliga, a excepción de un Izan Almansa que alterna con el equipo U22 del Real Madrid, y vuelve a apostar por un grupo fresco, ambicioso y cargado de energía. Entre ellos, los debutantes Lluis Costa y, sobre todo, Osobor, que enamoró con 12 puntos y 8 rebotes y cuya irrupción ha encendido a la afición: físico, desparpajo y un impacto inmediato que ha cambiado el tono del equipo.

Pero Georgia tampoco llega desarmada. Al contrario: Toko Shengelia, faro absoluto del combinado caucásico, aterriza en Tenerife decidido a imponer su jerarquía interior. Junto a él aparecerá el ídolo local, Gio Shermadini, homenajeado en el Santiago Martín pese a lucir la camiseta rival.

A su alrededor, un grupo de jugadores con acento ACB como Burjanadze, McFadden, Khatiashvili o Sanadze. Tras caer de forma inesperada ante Ucrania el jueves, los georgianos necesitan ganar para no quedarse descolgados en la clasificación.

El expívot del Lenovo Tenerife, Gio Shermadini, en 2024 / EFE

El choque se jugará en un Santiago Martín lleno hasta la bandera y con un ambiente muy especial. No solo por el regreso de Shermadini a “su” casa, sino también porque Fran Guerra, pívot del Lenovo Tenerife, asumirá el reto de defenderle en una batalla interior que puede marcar el signo del partido. La Laguna volverá a vivir una noche grande de selecciones, con la afición volcada en la nueva etapa de ’La Familia’.

¿A qué hora es el partido de España vs Georgia de baloncesto?

El partido entre España y Georgia de baloncesto en esta ventana FIBA se disputa hoy domingo 30 de noviembre a las 19:45 (hora peninsular española) en el Pabellón Santiago Martín, en La Laguna (Tenerife).

¿Dónde ver el España vs Georgia de baloncesto por TV y online hoy?

El partido podrá verse en Teledeporte y en RTVE Play, poseedora de los derechos de emisión en España. Además, estará disponible en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma oficial de FIBA para el baloncesto de selecciones.

