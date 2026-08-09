A qué hora es el Francia - España y dónde ver hoy la final del Europeo Sub-18 Femenino de baloncesto por TV y en directo

La selección española sub-18 femenina de baloncesto sigue haciendo historia en el campeonato Europeo. El combinado dirigido por Isaac Fernández se mide este domingo a Francia en la gran final del EuroBasket U18 Femenino 2026, que se está disputando en Estocolmo, con el objetivo de revalidar el oro continental conquistado el pasado verano y ampliar un palmarés de récord.

España llega a la pelea por el oro después de una exhibición tras otra desde su primer partido. Después de completar invicta la fase de grupos ante Eslovenia, Turquía y Montenegro, la selección española arrolló a Croacia (100-25) en octavos, superó con autoridad a Italia (95-41) en cuartos de final y se volvió a exhibir ante Serbia en semifinales.

En la final aparece Francia, que también ha demostrado su candidatura al título tras conseguir el billete para la final contra Finlandia por 82-62. Dos de las grandes potencias del baloncesto de formación europeo se citan así en Estocolmo con el oro en juego y con España buscando conquistar su séptimo título europeo de la categoría.

¿A qué hora es el Francia - España del Europeo sub-18 femenino de baloncesto?

El partido entre Francia y España, correspondiente a la final del Europeo sub-18 femenino de baloncesto 2026, se disputará hoy domingo 9 de agosto a las 20:30 horas (CEST) en Estocolmo.

¿Dónde ver el Francia - España del Europeo sub-18 femenino de baloncesto por TV y online?

En España, la final entre Francia y España se podrá ver en abierto a través de Teledeporte. El encuentro también estará disponible online mediante RTVE Play y podrá seguirse a través del canal oficial de FIBA en YouTube.

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