Los hombres de Pedro Martínez: Contará con un cuerpo técnico de 16 personas

Pedro Martínez liderará el banquillo del Valencia Basket en la temporada 2025-2026 en la que será su cuarta temporada como primer entrenador taronja y la segunda consecutiva en su segunda etapa en el club. El técnico catalán, que en una entrevista concedida hace unos días a SUPER afirmaba que nunca se había "enfrentado a una temporada" con tanta exigencia y número de partidos, no estará solo para tratar de llevar la nave valenciana a alcanzar las ambiciosas metas que se ha propuesto. El club taronja confirmaba este miércoles 13 de agosto la composición del cuerpo técnico taronja para la temporada 2025-2026, la primera en el Roig Arena y en la que el Valencia Basket regresa a la máxima competición continental, la Euroliga.

Pedro Martínez mantendrá una temporada más como entrenadores ayudantes a Xavi Albert, Juan Maroto y Adrian Kovacs. Los técnicos asistentes tendrán a su vez el respaldo de Vicent Revert, que volverá a compaginar esta tarea de apoyo en los entrenamientos de la primera plantilla masculina con la de dirigir a un equipo de l’Alqueria del Basket.

Vuelve Ángel Cepeda

El staff de entrenadores contará como novedad para esta temporada con el regreso de Ángel Cepeda, que además de alargar la nómina de técnicos del primer equipo masculino, tendrá asignado el trabajo específico para el desarrollo individual de los jugadores. Cepeda vuelve a Valencia Basket tras una primera etapa de cinco temporadas en el club taronja entre 2016 y 2021, en la que compaginó la dirección del filial taronja con su presencia en el cuerpo técnico de la primera plantilla masculina que levantó el título de la Liga Endesa en 2017.

El 'eterno delegado'

Alfonso Castilla alargará un curso más su extensa trayectoria como delegado, Paco Plaza repite como encargado del material un año más y Rafa Jiménez continúa como analista de datos. El resto de los cambios llegan en las parcelas relacionadas con la salud.

Novedades en el Departamento de Rendimiento

El staff técnico del primer equipo masculino volverá a contar además con la permanente ayuda del Departamento de Rendimiento, que engloba las áreas de preparación física, fisioterapia, nutrición, psicología y medicina con Pedro Cotolí liderando este grupo de trabajo.

El doctor Vicente Sebastià repetirá en su función como máximo responsable médico del Club, tanto para las plantillas profesionales como para los equipos de L’Alqueria del Basket. El doctor Álvaro Sala, que ya ocupó el cargo de doctor de la primera plantilla masculina durante tres temporadas entre 2018 y 2021, regresará a ocupar este mismo rol después de pasar por el Levante UD, el Elche CF y la selección de fútbol de Armenia en las últimas cuatro campañas tras su salida de la entidad taronja. Ocupa el puesto que deja el doctor Sergio Calvache, que se encargó de cuidar de la salud de la plantilla profesional masculina durante esas cuatro temporadas.

Pau Alcácer y Rubén Portes serán los encargados de estructurar y supervisar la preparación física. Además se incorporan como fisioterapeutas Pablo Duarte para trabajar junto a Joan Martínez. Duarte se une a nuestro Club después de haber tenido en sus manos a los jugadores profesionales del Río Breogán durante las anteriores siete temporadas. Por otro lado, Álvaro Domínguez continuará como nutricionista.