El HLA refuerza su juego interior con Deng Geu

Faltaban los últimos flecos por cerrarse en lo que se refiere a la confección de la plantilla para la temporada 2025/2026 y con la llegada de Deng Geu esta tarea ya se da por finalizada. El nuevo ala pívot del Lucentum aterriza en Alicante después de ser el máximo anotador de la primera fase del Afrobasket con 22 puntos por partido con Uganda. El jugador de 2,06 metros militó durante la última temporada en Les Sables d’Olonne de la NM1 francesa, donde ha promediado 9,4 puntos y 4,2 rebotes por partido.

Deng Geu ha destacado durante toda su carrera por su gran capacidad atlética y reboteadora. Ofensivamente, apunta a ser una gran arma para Rubén Perelló, puesto que es un buen anotador capaz de generarse sus puntos de espalda al aro.

La nueva incorporación del HLA Alicante nació el 1 de junio de 1997 en Kampala, Uganda. Cuenta con pasaporte cotonu y jugó durante cuatro temporadas (desde el 2016 hasta el 2020) en la NCAA, más concretamente en North Dakota State Bison y Noth Texas Mean Green. El salto a Europa llegó en 2020, cuando firmó su primer contrato con el Horsens IC danés, también milito en el Rasta Vechta alemán, Texas Legens de la G League, SC Lusitania en Portugal y Santi Vallier.

Con el fichaje de Deng Geu, el Lucentum da por completa una plantilla que arrancará la temporada el 27 de septiembre ante el Ourense. El equipo cuenta con Sebastian Aris, Mike Torres, Jordan Walker, Brad Davison, Álex Jordá, Mwema, Mendikote, Ismael Tamba, Deng Geu, Larsen y Boubacar Koulibaly. La pretemporada ya ha arrancado para el HLA, puesto que se están llevando a cabo los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos.