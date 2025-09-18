El HLA Alicante se viste de largo en un último amistoso de pretemporada contra el Cartagena

El HLA Alicante se presenta ante su afición. Este viernes, una semana antes del arranque oficial de la Primera FEB, el club alicantino recibe al Cartagena CB en el Pedro Ferrándiz para disputar un amistoso, el último de la pretemporada. El partido comenzará a las 20:45 horas, pero antes del inicio todos los jugadores que vestirán la camiseta del Lucentum se presentarán, uno a uno, en la casa del baloncesto alicantino.

Para este encuentro amistoso todas las entradas tienen un valor de cinco euros. El conjunto visitante viene de haber ganado este miércoles otro partido preparatorio contra el Ciudad Molina Básket. Antes de ello, fue el equipo alicantino el que viajó y ganó en Cartagena por 69-80 la semana pasada, por lo que los albinegros intentarán cobrarse revancha en este último test amistoso.

Ya una vez empiece la competición oficial, el Cartagena, rival de la misma categoría que el HLA Alicante, regresará al Pedro Ferrándiz en la jornada 14, prevista para el fin de semana del 28 de diciembre.

Plantilla renovada

El HLA Alicante ha realizado una profunda renovación en su plantilla. De la temporada pasada, continúan Sebastian Aris, Jean Marc Mwema y Kevin Larsen, y se han incorporado Mike Torres, Álex Jordá, Brad Davison, Jordan Walker, Unai Mendikote, Deng Geu, Ismael Tamba y Boubacar Coulibaly. Un conjunto que podrá deleitar a la grada del Ferrándiz y empezar con confianza la campaña, el próximo sábado 27 con la visita del Oviedo.

En los banquillos, Rubén Perelló continúa al mando del equipo, dentro de un cuerpo técnico completado por Raúl Lozano, entrenador ayudante, Alberto Carrillo, entrenador ayudante, Óscar Retortillo, fisioterapeuta, y Lisandro Iosca, preparador físico. Todos estos profesionales serán los encargados de conducir al Lucentum al objetivo de ascender a la ACB, y este viernes tienen su último ensayo que, más bien, es una puesta de largo.

