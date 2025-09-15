El HLA Alicante disputa la final de la Lliga Valenciana en Calp

La Lliga Valenciana 2025 vivirá este martes (19 horas) en el pabellón Domingo Crespo de Calp su primera final de la temporada, con el HLA Alicante como el favorito a alzarse con el título, en duelo contra el Maderas Sorlí Benicarló.

La final de la categoría Primera FEB será inédita. Con el conjunto alicantino como el único equipo de la Comunidad Valenciana en esta categoría, solo restaba por conocer el rival que le va a disputar el primer título oficial de la temporada.

Ese será el Maderas Sorlí Benicarló, que derrotó por la mínima a CEB Llíria (63-64), ambos de Segunda FEB, en el encuentro que decidía el otro finalista de la máxima categoría de la Lliga Valenciana.

Una de las citas imprescindibles para el baloncesto autonómico llega a Calpe con la expectación de conocer mejor cómo se presenta la nueva temporada para el conjunto que seguirá dirigiendo Rubén Perelló. El HLA Alicante busca su cuarto trofeo en la competición y recuperar el cetro que el año pasado le arrebató Amics Castelló.

Victoria en el último amistoso

Los lucentinos vienen de mostrar buenas sensaciones en su último amistoso de pretemporada, disputado el pasado viernes, en el que derrotaron al Grupo CAESA Seguros FC Cartagena CB por 69-80, con un gran Davison al mando anotador, con 21 puntos.

El escenario del duelo será Calp, ciudad volcada con el baloncesto, que repite como anfitriona de todas las finales de Lliga Valenciana, tras el acuerdo alcanzado entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y el ayuntamiento local, con la colaboración del CB Ifach Calpe.

La finales será retransmitidas en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV.

Vía: Información