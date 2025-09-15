Histórico récord de más de 15.000 abonados en el Valencia Basket

El Valencia Basket tiene la masa social de abonados de un club más grande de todo el baloncesto español. Y es que en la temporada del estreno del Roig Arena, el club taronja puede presumir de contar con más de 15.000 abonados entre el equipo masculino y el femenino después de el nuevo plazo de abonos que se abrió la semana pasada.

Tras esta nueva prórroga del club, el Valencia Basket Club ha cerrado definitivamente la campaña de abonos en el Roig Arena con cifras de récord , superando los 11.000 abonados en el masculino tras las más de 200 incorporaciones en los últimos días de campaña y los 4000 abonados en el femenino, 300 más que el pasado mes de julio, cifra que es bastante superior a la media de asistencia de los partidos femeninos de la pasada temporada (3277).

Unas cifras que hacen que el Valencia Basket sea el club con más abonados tanto en la Liga Endesa como en la LF Endesa.

Récord histórico del Club

En el caso del abono masculino, los más de 11.000 abonados con las que partirá el club suponen el récord de abonados masculinos de la historia del club, dado que el aforo máximo de la Fonteta sólo permitía acercarse a cifras que pasaban los 7.500 abonados.

En el caso del abono femenino, la cifra de más de 4.000 abonados supone también un nuevo récord, y es muy significativa, ya que la media de asistencia a partidos femeninos de la pasada temporada en total fue de 3.277 por encuentro, sumando abonados globales, femeninos y entradas vendidas para cada partido.

Venta de entradas

Una vez finalizada la campaña de abonos, el Valencia Basket comenzará a sacar las entradas a la venta para sus partidos como local.

Cabe recordar que el abono incluye todos los partidos que Valencia Basket organice como local, tanto de la liga regular, como en las distintas rondas de PlayOff que el equipo avance en cada una de las competiciones que disputa. En el caso masculino, en la EuroLeague y en la Liga Endesa, y en caso femenino, en la EuroLeague Women y en la Liga Femenina Endesa. En el caso de la Copa del Rey 2026, al ser una competición organizada por ACB, no estará incluido en el abono.